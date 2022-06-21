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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل يمثل تيك توك تهديدًا للأمن القومي الأمريكى ؟

هل يمثل تيك توك
هل يمثل تيك توك تهديدًا للأمن القومي الأمريكى ؟؟

كشف تقرير من BuzzFeed News يدعو إلى التساؤل عن حقيقة تيك توك TikTok ومسألة الأمان والخصوصية التي زعم أنه يوفرها للمستخدمين بالمنصة ، حيث يُزعم أن موظفي تيك توك TikTok المقيمين في الصين قد تمكنوا بشكل متكرر من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين على مدار عدة أشهر، بينما أعلن تيك توك أنه بدأ في توجيه بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى قاعدة بيانات أوراكل الأمريكية الشهيرة.

 

وفقا لموقع The Verge التقني، استطاع BuzzFeed News الحصول على تسجيلات اجتماعات الموظفين الداخلية، و ذكر الموظفون بتيك توك أنه يتعين عليهم مطالبة زملائهم في الصين بالوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية ، حيث أن ليس لديهم القدرة للوصول إلى هذه البيانات بأنفسهم.

 

كما صرح أحد أعضاء فريق إدارة الثقة والسلامة في تيك توك بأن "كل شيء يُرى في الصين" ، بينما قال موظف آخر إن مهندسًا مقيمًا في الصين "لديه إمكانية الوصول إلى كل شيء".

 

أمريكا في تخوف على أمنها القومي بسبب تيك توك

 

يواجه تطبيق الفيديوهات الأشهر تيك توك، سنوات من الانتقادات والاتهامات بكشفها لبيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الصين، في عام 2020 ، على سبيل المثال هدد الرئيس السابق دونالد ترامب تيك توك بفرض حظر على مستوى البلاد وحاول إجبار الشركة على فصل ممتلكاتها الموجودة في الولايات المتحدة عن الشركة الأم ByteDance ، واصفًا بأن تيك توك يمثل تهديدًا للأمن القومي.

 

لم يفكر تيك توك أبدا في بيع ممتلكات الشركة أبدا، في الولايات المتحدة، فبدلا من ذلك ناقش تيك توك جعل شركة شركة البرمجة الأمريكية أوراكل، وهي شريك تقني موثوق به في الولايات المتحدة، لكن انتهى كل ذلك بمجرد تولي الرئيس جو بايدن منصبه ، لكن ظهر مرة أخرى في مارس تقارير عن شيء يسمى" مشروع تكساس".


من المتوقع أن تحمي هذه المبادرة ، التي تشير إلى المقر الرئيسي لشركة أوراكل في تكساس ، بيانات المستخدمين الأمريكيين في خوادم أوراكل، مما يمنع وصول الشركة الأم ByteDance في الصين إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.  وتعد هذه الصفقة قيد التنفيذ، حيث أعلنت تيك توك عن انتقاله إلى خوادم أوراكل.

 

قال لبرت كالاموج ، رئيس الأمن والسياسة الهامة لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة "لأكثر من عام ، كنا نعمل مع أوراكل على العديد من الإجراءات كجزء من علاقتنا التجارية لتحسين حماية تطبيقنا وأنظمتنا وأمن بيانات المستخدم في الولايات المتحدة "، وأضاف  "اليوم ، يتم توجيه 100٪ من حركة مرور بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة إلى البنية التحتية لأوراكل".

 

أضافت الشركة أنها ستستخدم خوادمها في فرجينيا وسنغافورة للنسخ الاحتياطية ، لكنها تهدف إلى حذف بيانات المستخدمين الخاصة من هذه الخوادم من أجل "التمحور الكامل لخوادم أوراكل الموجودة في الولايات المتحدة." لكنه ليس من الواضح الميعاد المخطط له في تيك توك لإجراء تحول كامل إلى خوادم أوراكل الأمريكية.

 

تعد هذه الخطوات حاسمة وجدية بشكل قاطع، لكن يوجد المزيد الذي يمكن فعله ، وفقا لما وضحه كلاموج، جدير بالذكر أن تيك توك من بين الأنظمة الأساسية الأكثر تمحيصًا من الناحية الأمنية مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى على مستوى العالم، ويهدف التطبيق العملاق في الوقت الحالي إلى إزالة أي شك حول أمان بيانات المستخدم في الولايات المتحدة.

تيك توك الصين TikTok أمريكا الولايات المتحدة الأمن القومي

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