أسيوط .. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وأخرى شرطة

أصيب 5 أشخاص من بينهم 3 مجندين في تصادم سيارة ملاكي بأخرى شرطة بطريق أبنوب / عرب العوامر بمحافظة أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بتصادم سيارتين بطريق أبنوب / عرب العوامر ووقوع إصابات.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 5387 ي أ س ملاكي و سيارة " لوري" شرطة رقم 2317 ب 11.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد. أ. م 20 عاما، و محمد. ش. س 20 عاما، و إبراهيم. ص. س " 21 عامًا، مجندين وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة، كما أصيب عبد الحميد. ع. ع 30 عاماً ، ونجل شقيقة" محمد. ه. ع " 13 عاماً، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.