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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسيوط .. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وأخرى شرطة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 5 أشخاص من بينهم 3 مجندين في تصادم سيارة ملاكي بأخرى شرطة بطريق أبنوب / عرب العوامر بمحافظة أسيوط.

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تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بتصادم سيارتين بطريق أبنوب / عرب العوامر ووقوع إصابات.
على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 5387 ي أ س ملاكي و سيارة " لوري" شرطة رقم 2317 ب 11.
أسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد. أ. م 20 عاما، و محمد. ش. س 20 عاما، و إبراهيم. ص. س " 21 عامًا، مجندين وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة، كما أصيب عبد الحميد. ع. ع 30 عاماً ، ونجل شقيقة" محمد. ه. ع " 13 عاماً، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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