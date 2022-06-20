سعد الصغير: أنا مبعرفش أغني ولا أرقص.. وربنا بيكرمني علشان بتاجر معاه

وجه الفنان سعد الصغير رسالة لجمهوره ، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وقال سعد الصغير " تاجر مع ربنا .. أنا مش بعرف أغني ولا أرقص لكن ربنا بيكرمني علشان بتاجر معاه.. .. انت مش عارف ربنا شايل إيه.. انت بقى بتاع ستات وبتشرب انت بتأذي نفسك لكن أوعى تأذي الغير".

يذكر أن وجه الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير نداءً واستغاثة للكابتن محمود الخطيب، وذلك بسبب أحد الحالات الذي حرص سعد على مساعدتها خلال حلقته في برنامج "سعد مولعها نار"، التي تذاع اليوم عبر شاشة قناة "الشمس".

حيث قام سعد الصغير، بالذهاب إلى شخص يدعى إسلام فراويلة، وهو في بداية العشرينات من عمره، وكان يعمل نجار مسلح وأثناء عمله سقط أرضا من الدور الخامس، وهو ما تسبب له في حدوث شلل.

وأثناء الحلقة حرص سعد الصغير، على مساعدة إسلام وقام بإهدائه شاشة تليفزيون، وسأله عن ما يتمناه فأخبره عن حبه للنادي الأهلي، وأمنيته بالعمل فيه، وهو ما جعل سعد يوجه نداء للكابتن محمود الخطيب، حتى يقوم بتعيين إسلام في أيا من وظائف النادي.