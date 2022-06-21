زياد أحمد بهاء الدين يطالب بدعم الاستثمارات القائمة

طالب الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بضرورة دعم الاستثمار القائم بالفعل ويريد القائمون عليه التوسع فيه.

وأضاف بهاء الدين خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر" يجب التعامل مع طلبات المستثمرين الموجودين بالفعل،فى ظل خروج العديد من الاستثمارات من الأسواق.

زيادة الإنتاج

وأكد زياد أحمد بهاء الدين، الاستثمار وزيادة الإنتاج هو الحل ويجب إزالة أى مخاوف لدى المستثمرين.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، الأسبق، إلى أن موظفوا الدولة قادرين على تنفيذ توجهات الدولة بشأن الاستثمار بشرط تشجيعهم وتقديم الحوافز .