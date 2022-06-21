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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد المغني يحتفل باليوم العالمي للأب

صدى البلد

شارك  الفنان محمود عبد المغنى ، متابعيه بصور له مع أبنه وبيده لوحه عليها صورته هو وابنه ايضا مكتوب عليها super dad ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”  أحتفالا بيوم الأب العالمي معلقا" عيد أب سعيد"


أثارت الصورة إعجاب كثير من النجوم وابرزهم الفنان أحمد رزق والفنان طارق الأبياري والفنان سليمان عيد . 
 

و حل الفنان محمود عبد المغنى ضيفا على برنامج "كلام  الناس" المذاع عبر شاشة mbc مصر وكشف عن عدة أمور حول حياته الفنية والشخصية نستعرضها من خلال السطور التالية .

محمود عبد المغنى من مناسك العمرة: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه

محمود عبد المغني برفقة نيكول سابا من الرياض: أحلى صحبة

مشهد فيلم صاحب المقام غير  حياة شاب 

قابلت شابا قال لي إنه كان بعيدا عن ربنا بمرحلة صعبة، ومشهد فيلم صاحب المقام رجعني لربنا، قولت له إزاي رد عليا قائلا إن ربنا بيسمع الناس كلها وقريب من جميع الناس، واستمر في شرح المشهد لي".

وتابع: الفنان محمود عبد المغني، "الشاب أخبرني أنه شاهد المشهد كثيرا وأثر فيه وتسبب في بكائه.

التواصل الاجتماعي انستجرام محمود عبد المغني أحمد رزق mbc مصر

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