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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة السعودية تعيد تصريحات الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عن مصر.. فيديو

الملك الراحل عبدالله
الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز

نشرت السفارة السعودية في القاهرة شريط فيديو للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز وهو يؤكد على دعم المملكة لمصر.

ويعود شريط الفيديو الذي نشرته السفارة إلى عام 2014، حيث قال العاهل السعودي الراحل في تصريحاته: "إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها وقوتها وصلابتها في كل المجالات".

واستقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس بمطار القاهرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة  ويحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين.  

وتضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها حسبما ذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية .

وأضاف أن سيتم التباحث أيضا حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان الملك عبدالله بن عبد العزيز السفارة السعودية في القاهرة

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