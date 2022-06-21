سرقا سيارة وحاولا الفرار.. الداخلية تنفي ترويع المواطنين ودهس فتاة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بدهس إحدى الفتيات وبصحبته شخص يقوم بترويع المواطنين بسلاح ناري بالدقهلية

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه قد تبلغ من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) بسرقة سيارته من مجهولين وبتتبع السيارة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجدها وعند ضبط مستقليها حاولا الفرار فاصطدمت السيارة بالرصيف، وتجمع الأهالى حال ذلك حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتواجدين بالسيارة وتبين أنهما (شخص له معلومات جنائية - ونجله والذى كان بحوزته محدث صوت وعدد 3 طلقات ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.