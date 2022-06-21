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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل بالشاورما

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل بالشاورما

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل مكرونتقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل مكرونة بالبشاميل بالشاورما بذاق جديد وشكل مشهي ولذيذ لعشاق المكرونة.

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مكرونه بشاميل بالشاورما


المقادير
لحم مقطع شرائح 
بصل-بقدونس مفروم
فلفل الوان - بابريكا- ملح-فلفل
خل- زيت نباتي - مكرونه قلم
میکس جبن حسب الرغبه

#البشاميل
5كوب لبن
4 م ك  دقيق
4 م ك زبده
م ك قشطه 
ملح 
فلفل
2م ك جبنه كريمي حسب الرغبه

#بهارات_الشاورما

م ك  كمون بودرة.
م ص ملح. 
م ك  كزبرة ناعمة.
م ك  الثوم البودر .
• نصف م ك بابريكا.
• م ص  من كركم.
نصف م ص من  قرنفل 
م ص من  زنجبيل ناعم.
م ص من فلفل اسود.
نصف م ص قرفة ناعمة.

لتحضير البشاميل
نخلط الدقيق مع الزبده في حله لمده دقيقتين يشوح ثم يضاف اليه خليط اللبن مع ملعقه القشطه ويقلب جيدا وعلي نار متوسطه نقلب الخليط ثم نضيف الملح والفلفل حتي يصبح القوام مناسب ويثقل قليلاً

طريقة التحضير 


1.تسلق المكرونه 80٪من تسويتها
2.تتبل الشاورما ببهارات الشاروما والملح والفلفل والبابريكا والخل والزيت لمده ساعتين في الثلاجه قبل تشويحها او قبلها بليله حسب الرغبه 
3.تشوح الشاورما في زيت تضاف إليها جميع التوابل او  بهارات الشاورما حتي يتغير لونها ويضاف إليها الفلفل الالوان والبصل وقليل من البقدونس  
4.نضع كميه من البشاميل نخلط بها كميه المكرونه ونضع نصف كميه المكرونه في بايركس وتوضع فوقها كميه من البشاميل ثم توضع فوقها بعد نضج شاورما اللحمه ثم توضع نسف كميه المكرونه المتبقيه وتغطي بالبشاميل مرة أخرى ويمكن وضع ميكس الاجبان حسب الرغبه وتدخل في الفرن علي  حراره 180 درجه علي شبكه في النصف حتي تاخذ اللون الذهبي المميز وبالف هنا  

عيد الأضحى البشاميل المكرونة الشاورما الشيف شاورما اللحم مكرونة بالبشاميل ​​​​​​​health

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