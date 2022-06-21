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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد لا تعلمها عن تناول الزعتر

صدى البلد


الاسم العلمي للزعتر هو Thymus Vulgaris ويعتبر الزعتر من أكثر النباتات الغنية بالفيتامينات والمركبات مثل الكالسيوم والحديدوفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج.


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية لتناول الزعتر وفقا لموقع هيلثى.


 

فوائد الزعتر البري..

1. يساعد الزعتر على تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، كما أنه يقي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، وهو منالنباتات المفيدة جدًا لكبار السن.


 

2. يساعد الزعتر على تخفيف الآلام وتسكينها لما يحتوي عليه من عناصر مسكنة ومضادة للالتهابات كما أنه من النباتات التي تعمل علىتنشيط الدورة الدموية وتحفيز المخ وتحسين الذاكرة.


 

3. يعمل على خفض نسبة الكوليسترول وتنظيم السكر في الدم بشكل كبير.


 

4. يتم استخدامه مع زيت الزيتون في تحسين الذاكرة وعلاج النسيان بشكل فعال.


 

5. يساعد على علاج الإسهال الشديد مهما كانت شدته.


 

6. يساعد نبات الزعتر على تخليص الجسم من السموم والبكتيريا والفيروسات وذلك بفضل خصائصه الفعالة وما يحتوي عليه من موادمضادة للبكتيريا مثل مادة الكارفيكرول.


 

7. من النباتات العلاجية التي تستخدم في علاج الربو بشكل طبيعي وآمن في المنزل.


 

8. وتتجلى فوائد الزعتر أيضًا في تنظيم وخفض ضغط الدم مع ضبط نبضات القلب بشكل سليم.


 

9. يساعد على علاج البرد والأنفلونزا والسعال والغثيان بفضل احتوائه على نسبة كبيرة جدًا من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين أ وفيتامينج.


 

10. يعمل نبات الزعتر على علاج الاكتئاب وتحسين المزاج ومنح الشعور بالسعادة .

الزعتر امراض القلب الفيتامينات الشعور بالسعادة تحسين الذاكرة

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