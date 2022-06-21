يروي قصة مارلين مونرو.. 23 سبتمبر موعدا لعرض فيلم blonde

حدد يوم 23 سبتمبر موعد لعرض فيلم الممثلة آنا دى أرماس "blonde" والتي تجسد فيه شخصية مارلين مونرو، على نتفليكس.

ويستعد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعرض مجموعة قوية من الأفلام الطامحة في الترشح لجوائز الأوسكار للعام المقبل، من بينها Blonde الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للراحلة مارلين مونرو.

وتعرض منصة نتفليكس 4 أفلام من إنتاجها لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبل.

وسيتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة لأفلام مهرجان فينيسيا في نسخته الـ 75 يوم 27 يوليو المقبل، ولكن Blonde الذي تقوم ببطولته آنا دي أرماس يعد أبرز الأعمال التي تم تأجيل عرضه منذ فترة على منصة نتفليكس لمثل هذه المناسبة الكبرى.

واختيرت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس التي تبلغ من العمر 33 عاما، لتجسيد شخصية الجميلة الراحلة مارلين مونرو بعد نجاحها في تقديم شخصيات بأفلام شهيرة منها الجزء الأول من Knives Out مع بطل جيمس بوند الشهير دانيال كريج.

فيلم Blonde الذي يخرجه الأسترالي أندرو دومينيك، لم يتم اختيار موعد محدد لعرضه في السينمات خلال 2022، وكان مدير مهرجان كان السينمائي الدولي تييري فريمو اقترح عرضه خارج منافسات النسخة 79 إلا أن نتفليكس رفضت هذه الفكرة.