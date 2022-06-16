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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مزقته وأضاعت الألماس.. هجوم جديد على كيم كاردشيان لإتلاف فستان مارلين مونرو

كيم كارداشيان ترتدي
كيم كارداشيان ترتدي فستان مارلين مونرو

يواجه متحف أمريكي انتقادات جديدة لسماحه لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بارتداء ثوب مارلين مونرو الشهير ، بعد أن كشفت صور جديدة المزيد من الضرر الذي لحق به.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعرض الفستان الذي ارتدته كاردايان في حفل “ميت جالا” في مايو الماضي، للعديد من الأضرار، منها شد النسيج وفقد عدد من الألماس الذي يزينه.

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تواجه مالكة الفستان الحالي، انتقادات لفشلها في العناية بالثوب القديم بشكل صحيح، ونال الفستان شهرة واسعة بعدما ارتدته مونرو عندما غنت عيد ميلاد سعيد للرئيس الأمريكي جون كينيدي في عام 1962.

وكان قد نشر سكوت فورتنر، الذي أشرف على المجموعة الخاصة من المشغولات اليدوية لمارلين مونرو ، صورًا على الإنترنت قال إنها أظهرت أضرارًا كبيرة بعد أن أعارتها لنجمة تلفزيون الواقع.

 

تمت الآن مشاركة صور إضافية عبر الإنترنت من قبل داريل روني يُزعم أنها تُظهر تلفًا في أقمشة كتف الفستان.

ولكن لم يستجب المسئول عن العناية بالفستان أو فريق كيم كارداشيان الإعلامي، ولكن في بيان صحفي الشهر الماضي ، قالت شركة “ريبلاي انترتينمنت”: "نتعامل بحرص شديد للحفاظ على هذا الجزء من التاريخ".

لم يجرى أي تعديلات على الفستان حتى الآن، وقال فورتنر بأنه غير مسئول بالسماح لكيم كارداشيان بارتداء الفستان، وقال: “عندما تطلب استعارة شئ ما بهذه الأهمية، فإنك تحتاج حقا إلى الالتزام بكلمتك لحماية والحفاظ على هذا الشئ”.

ويعد فستان مارلين مونرو قطعة مهمة من الثقافة الأمريكية، وثقافة المشاهير، وهو على الأقل أشهر فستان في العالم، وبالتالي الأغلى ثمناً. 

وكانت قد اشترت ريبلي الفستان مقابل 4.8 مليون دولار في عام 2016، وسجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأغلى فستان يُباع في المزاد. ويقول المتحف إن قيمته تقدر الآن بأكثر من 10 ملايين دولار.

وتم تزيين الفستان بأكثر من 6000 قطعة كريستالية مخيطة يدويًا، وقد صممه مصمم الأزياء الفرنسي الشهير جان لويس، وكان ضيقًا جدًا، وبحسب ما ورد كان لابد من استكمال خياطته ومارلين مونرو ترتديه.

وبعدما ارتدت كيم كارداشيان الفستان على السجادة الحمراء قطع السحاب ولإخفاء هذا الجزء ارتدت الفرو.

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