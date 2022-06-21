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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واقعة خطيرة.. زوارق إيرانية تستفز البحرية الأمريكية في الخليج

زورق حربي
زورق حربي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن تعرض البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط لعملية استفزاز عالية الخطورة من قبل زوارق بحرية إيرانية يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الصحيفة إن الزوارق الإيرانية دارت حول سفينتين أمريكيتين واقتربت منها بشكل غير مسؤول، فيما وصف الجيش الأمريكي سرعة الزوارق "بأنها عالية بشكل خطير".

وكانت المدمرة الأمريكية USS Sirocco، وهي سفينة دورية من طراز سيكلون، وUSNS Choctaw County وهي سفينة نقل سريعة، في حالة عبور روتيني عبر المياه الدولية في الخليج العربي عندما اقتربت 3 زوارق إيرانية بسرعة من السفينة سيروكو.

وأضاف مسئول عسكري أمريكي إلى الصحيفة: "لقد تراجعوا فقط بعد أن أصدرت سيروكو إشارة تحذير مسموعة كما اقتربت القوارب الإيرانية ووصلت الى 50 ياردة من سفينة شوكتو كاونتي، مما دفع السفينة إلى إصدار تحذير ضوئي".

فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "إن تصرفات البحرية الإيرانية لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك البحري المهني والآمن ، مما يزيد من مخاطر سوء التقدير والاصطدام".

وتابع: "ستستمر قوات القيادة المركزية الأمريكية في الطيران والإبحار والعمل في أي مكان في المنطقة التي يسمح بها القانون الدولي مع تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأشار مسؤولون إلى أن التفاعل مع الواقعة، الذي استمر حوالي ساعة، انتهى عندما غادرت السفن الإيرانية المنطقة.

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