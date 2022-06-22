أخبار التعليم.. انطلاق المؤتمر السنوي لقسم الجراحة بطب عين شمس.. الحدود الدنيا للتقديم بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي خلال الساعات الأخيرة

يفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الجراحة، وذلك في تمام التاسعة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو الجاري بمدرج البنهاوى بحرم كلية الطب.

أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا للعام الجامعي 2022- 2023.

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه قد قرر المجلس فتح باب القبول للشهادات المعادلة ( العربية والأجنبية) وذلك اعتباراً من السبت الماضي الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة، على أن يتم حسم المجلس الحدود الدنيا للتقدم بالجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة وهي كالتالي.

أداب القاهرة تبدأ امتحانات الدراسات العليا .. اليوم

كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد الامتحان التحريري لطلاب الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .

ينظم اليوم قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس فعاليات «يوما من الإبداع»، وذلك فى إطار مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة من القسم بشعبتيه (الصحافة والإذاعة والتليفزيون - والفنون المسرحية) .