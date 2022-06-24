ترقباً لعودته رئيسا لحكومة إسرائيل.. تعزيز الإجراءات الأمنية حول نتنياهو

قال موقع "والاه" العبري اليوم الجمعة إن التدابير الأمنية تم تعزيزها حول زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، وسط ترقب لحل الكنيست .



وذكر الموقع العبري أن مكتب نتنياهو رفض التوضيح حول هذا الإجراء.



وتساءل الموقع العبري أنه "هل تم اتخاذ هذه التدابير في أعقاب الحل المتوقع للكنيست واحتمال عودته للعمل كرئيس للوزراء، أو بسبب التهديدات التي تعرض لها؟".



وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير خارجيته رئيس الحكومة البديل يائير لبيد قد أعلنا أنهما قررا طرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع المقبل.