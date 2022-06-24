عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية.. سماء غائمة وسحب رعدية وارتفاع الرطوبة بعدة مناطق

السعودية
السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضى على إيصال أمانة.. المتهم بقتل نيرة أشرف يكشف تفاصيل مثيرة

أبو جبل وبن شرقي.. 6 لاعبين خارج الزمالك الموسم المقبل

استبعاد فيريرا وفاجنر.. شوبير يكشف تفاصيل إعلان مدرب الأهلي الجديد

أسعار الذهب فى مصر اليوم 24-6-2022

القاتل والضحية مسجّلا خطر .. مأساة طالبة المنصورة تتكرر في دار السلام

مرض جديد يضرب المثليين في فلوريدا.. أسوأ تفش في تاريخ أمريكا

تلقت رسائل تهديد.. تفاصيل جديدة في حادث قتل طالبة داخل جامعة بالأردن

التوصل لاتفاق خلال يومين..تطورات مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد

ترشيحاتنا

شروط التنفيذ على العقارات وفقا للقانون الجديد.. تفاصيل

ترقباً لعودته رئيسا لحكومة إسرائيل.. تعزيز الإجراءات الأمنية حول نتنياهو

دعاء تفريج الهموم وإزالة الكرب في يوم الجمعة

طفرة طبية .. تطوير اختبار للدم يتنبأ بالإصابة بسرطان الكبد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-6-2022

نانسي بيلوسي ترفض التعليق.. القضاء يدين زوج رئيسة البرلمان الأمريكي بالقيادة وهو مخمور| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب الأسود| حكايات ماساوية تكشف طيش العُشاق.. من نحر نيرة لكارثة الريف الأوروبي

أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاماً..الكارثة تهدد أطول نهر في إيطاليا..صور

لحظة مرعبة.. مدربة تنقذ حياة سبّاحة أمريكية فقدت الوعي في الماء

تبرأت من أعمال والدها|عبير الشرقاوي..متمردة على الفن لا تتوقف عن إثارة الأزمات

فيديو

آخرهم دنيا بطمة .. فنانات تعرضن للتحرش وبعضهن دافعن عن أنفسهن

توعدها بالذبح رغم محاضر عدم التعرض وتتبعها من البلدة إلى الجامعة.. تفاصيل التحقيق في مقتل نيرة أشرف “فيديوجراف”

غدر الصحاب.. يوسف قتله صديقه مايكل طمعا في سيارة ربع نقل.. فيديوجراف

والله أنا بحبك يارب.. كلمات مؤثرة لشاب قبل غرقه في العلمين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

أميرة خلف

قتل مع سبق الإصرار .. الرجاء ربط الأحزمة

هشام عصام

السم في الحب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ