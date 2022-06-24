عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معلومات الوزراء ينظم لقاءً افتراضيًا لمناقشة وثيقة ملكية الدولة مع كبرى الشركات|غدا

صدى البلد

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاءً افتراضيًا، غدًا السبت، مع العشرات من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، في رابع ورش عمل "حوار الخبراء".

الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بدأ بمناقشة مستهدفات الوثيقة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بحضور عدد من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحاد الصناعات، وعدد من الوزراء السابقين، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

وستتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة في ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضى على إيصال أمانة.. المتهم بقتل نيرة أشرف يكشف تفاصيل مثيرة

منذر رياحنة باكيا: كنت هموت لولا وقفة أحمد عز جنبي

اعدموني وادفنوني في حضنها.. حقيقة اعترافات المتهم بقتل نيرة أشرف وانهياره

عذبوها وقيدوها بالجنازير.. أم تستعين بابنيها لقتل شقيقتهما بالطالبية

استبعاد فيريرا وفاجنر.. شوبير يكشف تفاصيل إعلان مدرب الأهلي الجديد

كلام سخيف .. مصطفى بكرى يرد على شائعة اختفاء آمال ماهر |فيديو

القاتل والضحية مسجّلا خطر .. مأساة طالبة المنصورة تتكرر في دار السلام

مرض جديد يضرب المثليين في فلوريدا.. أسوأ تفش في تاريخ أمريكا

موضوعات متعلقة

جولات واجتماعات وقرارات .. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء|انفوجراف

الحكومة : لا صحة لتوقف مشروعات حياة كريمة بقري ونجوع أسوان

الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس الوزراء: ندرس آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الطرق

معلومات الوزراء ينظم ورشة عمل حوار الخبراء الثالثة حول قطاع الزراعة والقوانين التشريعية

محيي الدين: الجامعات ومراكز الأبحاث لها دور مهم في معالجة قضايا المناخ

مدبولي: نقدر الدعم الفرنسي لمشروعات التنمية بمصر واستمرار التنسيق في قضايا المناخ

رئيس الوزراء: إطلاق منظومة جديدة لتعظيم سياحة اليخوت قريبا

ترشيحاتنا

تخلف .. منذر رياحنة عن حادثة نيرة : مفيش حب بالغصب |فيديو

وزارة الزراعة: مصر الأولى عالمياً في إنتاج الموالح

دمرتها حرب اليابان .. مغامر يكتشف أعمق حطام سفينة في العالم

الأمم المتحدة عن إلغاء حق الإجهاض في أمريكا : ضربة موجعة للنساء

كاف يؤجل موعد تقديم طلبات الأندية المشاركة في البطولات إلى 31 يوليو

معلومات الوزراء ينظم لقاءً افتراضيًا لمناقشة وثيقة ملكية الدولة مع كبرى الشركات|غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى علاج في العالم من أجل رقية.. حكاية ملحمة خير بطلها المصريون

أثار غضب محبيه.. ماذا قال حسن شحاتة عن محمد صلاح وسبب تراجعه؟

التمثيل آخر خطوات البرغوث.. هل أثر المرض على مهارات ميسي وحقيقة تلقيه تهديدات؟

شهداء الصداقة يتساقطون.. شاب يقتل رفيق عمره طمعا في سيارته

فيديو

مقترح مرتضى منصور بـ إلغاء الدوري .. ماذا تقول اللوائح |فيديو جراف

5 رصاصات.. تفاصيل مقتل الطالبة إيمان أرشيد داخل جامعة بالأردن.. فيديو جراف

فخورون بهم.. النجوم يحتفلون بتخرج أبنائهم من المدرسة

هكذا تخلصت منه .. اعترافات المتهم في واقعة دار السلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

أميرة خلف

قتل مع سبق الإصرار .. الرجاء ربط الأحزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ