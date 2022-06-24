بورش تكشف عن سيارتها المشاركة في سباق لومان عام 2023.. صور

كشفت بورشة عن النسخة الأولى من الطراز الرياضي 963 الجديد والتي تهدف بورشة من خلالها تحقيق الفوز العشرين وتعزيز رقمها القياسي كمثرى العلامات التجارية فوزا في سباق لومان 24 ساعة في العام المقبل.

بورش تكشف عن منافس سيارتها المشارك في سباق لومان لعام 2023

تم الكشف عن سيارة LMDh-spec في كسوة كاملة لأول مرة في مهرجان جودوود للسرعة، وتم تأكيد فريق سائقيها، وستنطلق بورشه 963 في حملة مزدوجة في كل من بطولة العالم للقدرة، والتي يعد لومان جزءًا أساسيًا منها، وسلسلة IMSA.



بورش تكشف عن منافس سيارتها المشارك في سباق لومان لعام 2023

صممت سيارة بورشة 963 وفقًا لكتاب قواعد LMDh الجديد لعام 2023 الصادر عن IMSA، والذي تبناه أيضًا منظمة WEC تاريخيًا، وتم تصنيعه على هيكل LMP2 من صنع شركة Multimatic الكندية.

بورش تكشف عن منافس سيارتها المشارك في سباق لومان لعام 2023

تعتمد السيارة على محرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.6 لتر يعتمد على محرك 918 Spyder ، مع حمض نووي يعود تاريخه إلى RS Spyder LMP2 من بورشة، والتي تسابقت بنجاح في الولايات المتحدة بين 2005 و 2008.

استخدمت بورشة نظام الدفع الهجين LMDh الذي تم إنشاؤه في تحالف من قبل Bosch و Williams Advanced Engineering و Xtrac.