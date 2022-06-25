خلال عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال المواطنين على شواطئ رأس البر

كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى، جهودها خلال عطلة نهاية الأسبوع نظرا لتوافد الآلاف من المواطنين ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوفير كافة الخدمات لزائرى مدينة رأس البر وذلك وفقا للخطة المُعدة مسبقا للاستعداد لفصل الصيف.

حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و٤ نقاط للإسعاف، هذا الى جانب ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ،بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ومبانى إدارية تقدم جميع الخدمات وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس ، فيما وقد نجحت تلك الفرق فى إنقاذ ٣٧ حالة من الغرق و تسليم ٩٢ طفل تائه إلى ذويهم.

WhatsApp Image 2022-06-25 at 12.54.29 AM (1)

WhatsApp Image 2022-06-25 at 12.54.29 AM

WhatsApp Image 2022-06-25 at 12.54.28 AM (1)

WhatsApp Image 2022-06-25 at 12.54.28 AM (2)