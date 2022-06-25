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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال المواطنين على شواطئ رأس البر

شواطئ رأس البر
شواطئ رأس البر

كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى، جهودها خلال عطلة نهاية الأسبوع نظرا لتوافد الآلاف من المواطنين ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوفير كافة الخدمات لزائرى مدينة رأس البر وذلك وفقا للخطة المُعدة مسبقا للاستعداد لفصل الصيف.

حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و٤ نقاط للإسعاف، هذا الى جانب ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ،بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ومبانى إدارية تقدم جميع الخدمات وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس ، فيما وقد نجحت تلك الفرق فى إنقاذ ٣٧ حالة من الغرق و تسليم ٩٢ طفل تائه إلى ذويهم.

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محافظ دمياط راس البر اقبال المواطنين شواطئ راس البر مدينة راس البر

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