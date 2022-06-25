نقابة القراء: إقبال كبير على الاختبارات لنيل شرف العضوية

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن النقابة برئاسة فضيلة الشيخ محمد حشاد شيخ مشايخ عموم المقارىء المصرية ونقيب القراء، قد شهدت صباح اليوم إقبالا كبيرا من أعضاء النقابة الجدد فئة (أ) و(ب) الذين خاضوا الإختبارات اليوم.

حضر الاختبارات، الشيخ محمود الخشت نائب نقيب القراء الشيخ صديق المنشاوي الأمين العام والشيخ عبد الباسط عمارة أمين الصندوق والدكتور محمد العوضى عضو لجنة الإختبار للقراء والشيخ طه النعماني نقيب قراء الفيوم والشيخ محمد ناصف سلطان نقيب قراء الجيزة والشيخ إبراهيم الرفاعى عضو والشيخ السيد الغيطاني نقيب قراء دمياط.

كما حضر الشيخ حسين الإسكندراني والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد نقيب قراء القاهرة والزميل محمد الساعاتي المستشار الإعلامى المتحدث باسم النقابة وعمرو الشريف سكرتير النقابة والمحاسب مصطفى أحمد سالم مسئول القيد وشئون العضوية.



وقال الشيخ محمود الخشت، إن القراء والمحفظين والمحفظات الجدد، حضروا من جميع محافظات الجمهورية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وتم اختبار كل شخص على حدة بكل شفافية، وتمنت لجنة الاختبار للمحفظين الجدد ممن تم قبولهم التوفيق فى عملهم ليكونوا سفراء للقرآن فى مصر والعالم وأن يعلموا القرآن الكريم لغيرهم متبعين أحكامه وحسن ترتيلة وتجويده بما أخذ عن رسول الله والصحابة والتابعين وأئمة القراء.



وقال الشيخ صديق المنشاوي، إن النقابة شهدت اليوم تظاهرة حب بما لمسناه من شدة حرص من الراغبين بالانضمام إلى عضوية النقابة، حيث أفرزت الإختبارات وجود مواهب جديرة بتمثيل مصر دوليا وعالميا، لتظل مصرنا الحبيبة محتلة الصدارة والريادة عالميا فى تلاوة القرآن الكريم والإقراء.



الجدير بالذكر أن نقابة القراء تلقي دعما كبيرا من وزارة الأوقاف المصرية وفضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف.

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