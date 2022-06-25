التذاكر المباعة لا ترد ولا تستبدل.. شروط حضور حفلة ويجز في جدة

يستعد مطربو الراب ويجز وديزي وعفرتو، لإحياء حفل غنائي غدا السبت، ضمن فعاليات “موسم جدة”، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما.

وجاءت شروط الحفل كالتالي:

1 - التذاكر المباعة لا تلغى ولا تستبدل.

2 - مسموح دخول الحفل لسن أكبر من 12 سنة.

3 - ممنوع دخول الكاميرات.

4 - ممنوع إعادة بيع التذاكر بأي شكل ممكن.

5 - ممنوع اختراق القوانين، واذا تم اختراقها يحق للمنظمين طرد الشخص المتسبب في المشاكل.

وكان مطرب الراب ويجز، قد روج لحفله في موسم جدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث كتب: متحمس جدا إني أخيرا هشوف جمهوري في حفلة جدة يوم 25.. مستنيكم.

كما روَّج عفروتو للحفل، عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”، معلقا: "من السيوف للعالم".

على جانب آخر يحيى مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا ، يوم 16 يوليو المقبل، فى ميدان الخيل ببيروت، ويبلغ سعر تذكرة الحفل 20.000 ليرة.

ويضم الحفل 9 فنانين، ويجز ، الراس، دنيا وائل والوايلي ضبور والراس دافنشي صنور کاتیب.

وارتدى مطرب الراب ويجز، الشال الفلسطيني خلال حفله الأول في باريس، وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير.

ونشر مغني الراب مقطع فيديو من الحفل، وعلّق: "مكنتش متخيل إني هشوف جمهور زي دا في باريس، بجد مبسوط بيكم قوي ومش قادر أستنى المرة الجاية".

واعتبر محبو "ويجز" في العالم العربي لقطة ارتداء الكوفية الفلسطينية ورفع العلم انتصارا للقضية التاريخية، معبرين عن سعادتهم بتدوينات وتغريدات ملأت فضاء منصات التواصل الاجتماعي.