عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التذاكر المباعة لا ترد ولا تستبدل.. شروط حضور حفلة ويجز في جدة

ويجز
ويجز

يستعد مطربو الراب ويجز وديزي وعفرتو، لإحياء حفل غنائي غدا السبت، ضمن فعاليات “موسم جدة”، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما.

 

وجاءت شروط الحفل كالتالي: 

1 - التذاكر المباعة لا تلغى ولا تستبدل.

2 - مسموح دخول الحفل لسن أكبر من 12 سنة.

3 - ممنوع دخول الكاميرات.

 4 - ممنوع إعادة بيع التذاكر بأي شكل ممكن.

5 - ممنوع اختراق القوانين، واذا تم اختراقها يحق للمنظمين طرد الشخص المتسبب في المشاكل.

وكان مطرب الراب ويجز، قد روج لحفله في موسم جدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث كتب: متحمس جدا إني أخيرا هشوف جمهوري في حفلة جدة يوم 25.. مستنيكم.

كما روَّج عفروتو للحفل، عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”، معلقا: "من السيوف للعالم".

اليوم.. حفل ويجز بـ موسم جدة

أخيراً هاشوف جمهوري متحمس جدا.. ويجز يروج لحفله القادم بجدة

على جانب آخر يحيى مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا ، يوم 16 يوليو المقبل، فى ميدان الخيل ببيروت، ويبلغ سعر تذكرة الحفل 20.000 ليرة.

ويضم الحفل 9 فنانين، ويجز ، الراس، دنيا وائل والوايلي ضبور والراس دافنشي صنور کاتیب.

وارتدى مطرب الراب ويجز، الشال الفلسطيني خلال حفله الأول في باريس، وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير.

ونشر مغني الراب مقطع فيديو من الحفل، وعلّق: "مكنتش متخيل إني هشوف جمهور زي دا في باريس، بجد مبسوط بيكم قوي ومش قادر أستنى المرة الجاية".

واعتبر محبو "ويجز" في العالم العربي لقطة ارتداء الكوفية الفلسطينية ورفع العلم انتصارا للقضية التاريخية، معبرين عن سعادتهم بتدوينات وتغريدات ملأت فضاء منصات التواصل الاجتماعي.

ويجز الراب موسم جدة عفرتو ديزي جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم بقتل طالبة المنصورة : أبوها كان عايز يجوزهالي .. وأمها ممشياها

الذهب ينخفض من جديد.. هبوط أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار21 اليوم

بعد جمع ثمنها لرقية.. جمال شعبان: هذه نسبة نجاح حقنة ضمور العضلات الشوكي

الله شاهد على ما أقول .. أشرف بن شرقي يودع جماهير الزمالك

الإسكندرية معرضة لـ تسونامي كبير .. إعلان خطير من الأمم المتحدة

قاتل نيرة أشرف : كانت موديل وبتنزل صور على انستجرام

المتهم بقتل طالبة المنصورة: صرفت عليها دم قلبي وكنت عايز ارد كرامتي

غياب إبراهيم عادل رسمياً.. ضربة لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

غضب في الإسماعيلية ضد يحيى الكومي ودعوات بسحب الثقة

شاهد... مدير مدرسة يضرب معلمة بالحذاء على وجهها في الهند| فيديو صادم

عقب لقائه الرئيس.. أمير قطر: سعدت بزيارة مصر ولقاء أخي السيسي

تقارير صحفية: ليفربول قد يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط

بعد الزيادة الاخيرة .. أسعار فئات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 |صور

بايدن يتحرك بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية حق الإجهاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف ثعبان مخيف بأسنان تشبه الإبرة على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا

ليفربول يحدد سعره بـ60 مليون إسترليني.. ريال مدريد الأقرب لضم صلاح الموسم المقبل

تكريم درة وجمال سليمان فى مهرجان ربيع الفنون بـ تونس.. صور

بيداري عيوب الجسم.. هل تعمدت نجلاء بدر إثارة الجدل بنفس فستان الجونة؟

فيديو

مش هتكلم بعفوية تاني.. مبروك عطية بعد الهجوم عليه بسبب نيرة

حقيقة وجود علاقة مخلة.. نص اعترافات المتهم بقتل نيرة أشرف

ليلى علوى تخطف الأنظار بفستان أسود.. فيديو

جراحة بسيطة تنهي حياة ملكة جمال.. تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عمرو الحديدي يكتب.. إلى الأقوياء

إلهام أبو الفتح

ومن الحب ما قتل

كريمة أبو العينين

الرذيلة والفراغ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ