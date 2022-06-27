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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستقلين الجدد: أمناء الحوار الوطني يعبرون عن مختلف الطوائف والتيارات السياسية

حزب المستقلين الجدد
حزب المستقلين الجدد

رحب حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب،  بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيرا إلي أن التشكيل الذى تم إعلانه مساء اليوم، يتضمن شخصيات وقامات وطنية تمتلك خبرات سياسية تمكنها من إدارة الحوار الوطني.

وقال الحزب في بيان صادر عنه، أن  تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، خطوة جديدة ومهمة تعبر عن جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعبر الشخصيات المنضمة للتشكيل عن مختلف الطوائف والتيارات السياسية وطوائف المجتمع.


وأكد الحزب برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب،  دعمه ومساندته لخطوات الدولة لتنظيم ذلك الحوار الوطنى، الذى يستهدف المصلحة الوطنية ولا سيما ان هناك جدية واضحة تظهر في الالتزام بالتوقيت الزمني للبدء الحوار وما سبقه من لقاءات جادة مع القوي السياسية بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي أكدت علي حياديتها والالتزام الكامل بجدية الحوار حتى يخرج بصوره تليق بقيمة ومكانة  مصر.


ويؤكد الحزب  انه لايوجد في العالم تشكيل يرضي كل الطوائف والقوي المجتمعيه والسياسية ولكن بالنظر الي ما تم اعلانه من تشكيل للأمانة الفنية هو تشكيل معبر عن مختلف الطوائف والقوي المجتمعية والسياسية وان اي وقوف انتظارا لاجماع سياسي ومجتمعي علي التشكيل هو ضرب من الخيال.

المستقلين الجدد حزب المستقلين الجدد مجلس أمناء الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي

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