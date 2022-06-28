عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28يونيو 2022

اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء  28 يونيو 2022، تباينا وسجلت أسعار الطماطم في الجملة 8 جنيهات للكيلو، وورق العنب البناتي بـ22 جنيها للكيلو والفلفل الحامي بـ 12 جنيها.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

وصل سعر الطماطم إلى 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 4.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا سجلت 6 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ  10 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيها، والألوان بـ 12 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 7 جنيهات.

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

جمال شعبان: يجب غسل الفاكهة والخضار بالخل والماء لتطهيرها والوقاية من العدوى

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، والخيار البلدى 12 جنيها، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، ووصل سعر السبانخ إلى 4.5 جنيه للكيلو، والقلقاس بـ 6 جنيهات، والبطاطا بـ 3.5 جنيه للكيلو، والثوم بـ 5.5 جنيه، واللفت بـ2.7 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 22 جنيها للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 40 جنيها للكيلو، والخرشوف الـ 5 وحدات بـ 17.5 جنيه، والفجل الأحمر بـ 4 جنيهات للكيلو، وقرع العسل "6 كيلو" بـ 24 جنيها.

فيما يتعلق بالفاكهة، وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 7.5 جنيه، واليوسفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 11 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 25 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10  جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 9 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ 12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

 

الخضروات والفاكهة سوق العبور اسعار الخضروات اسعار الخضروات والفاكهة اليوم اسعار الخضروات والفاكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ وهمي وجثة مشوهة.. القصة الكاملة لقتل مستشار لزوجته المذيعة شيماء جمال

عاوز محل قلل رخيصة.. نجيب ساويرس يسخر من استقالة هاني شاكر

أعلى سعر لـ الدولار اليوم الثلاثاء 28-6-2022

طارق الشناوي: هاني شاكر أذل مطربي المهرجانات.. وجعلنا أضحوكة بعد مطالبته بتغيير أسمائهم

تحديد مكان وهوية مصور امتحان فرنساوي الثانوية العامة

من 24 حتى 31 الجاري..المالية تصرف مرتبات شهر يوليو في هذا الموعد

حكم الحجاب وهل فرض على المرأة ؟ الأزهر يجيب في 7 نقاط تزيل الشكوك

شيماء جمال توجه رسالة غامضة لـ متابعيها في آخر ظهور لها قبل وفاتها| فيديو

ترشيحاتنا

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب تهميش علي زين بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا

لأول مرة.. استعراض نتائج بحث حول تحليل خطاب الرئيس السيسي للخارج

كرة يد وملاكمة.. أهم منافسات البعثة المصرية اليوم في دورة ألعاب البحر المتوسط

إرادة وطن .. القوات المسلحة تحتفل بثورة 30 يونيو

المستشار بهاء الدين أبو شقة لـ صدى البلد :الحوار الوطني يرسخ للديمقراطية الحقيقية.. أطالب بنص دستوري يعطي مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ.. ولولا المشروع الطموح للرئيس السيسي لأعلنت مصر إفلاسها

أوريجي يخضع للكشف الطبي في ميلان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها.. الملكة إليزابيث تتسلم مفاتيح إدنبرة في افتتاحها أسبوع هوليرود

مشروع وادي الفن..خطوة جديدة للسعودية لتحقيق الريادة التراثية والثقافية في منطقة العلا

مشاغبة حتى الموت.. شيماء جمال اشتهرت بمذيعة الهيروين وقُتلت بلا رحمة

5 ملايين جنيه.. قضية تعويض ضد عريس هندي من صديقه لسبب صادم

فيديو

هل المرض وراء غياب عبلة كامل؟ لميس الحديدي تجيب |فيديو جراف

بلغ عن اختفائها .. مسؤول بالسلك القضائي يتخلص من زوجته المذيعة .. فيديو جراف

اعتداء مجحف .. إثيوبيا تعدم 7 سودانيين والخرطوم ترد .. فيديو جراف

12 حالة جديدة.. هل ينجح المصريون في إنهاء معاناة الأطفال من ضمور العضلات الشوكي “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

بطلة حكايتي

أحمد إبراهيم

المنصورة وطن لكل عربي!!

نسرين حجاج

القيسوني.. نموذجا فنيا

عمرو الحديدي

إلى الأقوياء

إلهام أبو الفتح

ومن الحب ما قتل

كريمة أبو العينين

الرذيلة والفراغ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ