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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تبادل للأسرى بأمر من بوتين.. الدفاع الروسية: لدينا أكثر من 6000 جنديا أوكرانيا

صدى البلد

أعلنت روسيا اليوم، الخميس، أن العدد الإجمالي للعسكريين الأوكرانيين الذين أسروا أو سلموا أنفسهم أكثر من 6000.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الخميس، أن أكثر من 6000 جندي أوكراني تم أسرهم أو استسلامهم.

ونقلت الوكالة الروسية عن الوزارة قولها إن تبادل 144 أسير حرب مع أوكرانيا، الذي أعلنته المخابرات الأوكرانية الأربعاء، تم تنفيذه بأمر مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة في بيان: "أمس 29 يونيو تم تبادل 144 جنديا مقابل 144"، مضيفة أن عملية التبادل "تم تنظيمها وتنفيذها بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وأكدت أن "أرواح جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، الذين يشكلون غالبية العائدين، هي الأهم ... والباقي يأتي لاحقا" بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت: "عمليا جميع المفرج عنهم مصابون، وبينهم إصابات خطرة، يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلموا يزيد عن 6 آلاف شخص".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الروسي الخميس، انسحابه من جزيرة ”الثعبان“ الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود التي احتلتها موسكو لكنها كانت تتعرض لقصف أوكراني في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ”في 30 يونيو في بادرة حسن نية: ”أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كتيبتها منها“.

وشددت على أن من شأن هذه البادرة تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.
 

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