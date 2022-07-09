يوم ترفيهي للمواطنين بمراكز الشباب في أول أيام عيد الأضحى.. صور

تتابع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب" على مدار اليوم، احتفالات مراكز شباب باليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، والأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" و"يوم ترفيهي للطلائع والشباب بمركز الشباب".

واستقبلت مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية اليوم، مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار بالألعاب والهدايا لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتي شهدت إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من الرواد داخل مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالنجوع والقرى بمراكز ومدن المحافظات، وإبراز دور وزارة الشباب والرياضة فى الاهتمام والعناية بالنشء والشباب ورعايتهم رياضياً، وثقافياً واجتماعياً من خلال برامج الوزارة وخططها المنفذة بمراكز الشباب.

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتنظيم "يوم ترفيهي للطلائع والشباب" ويشمل مشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة في نفوس المواطنين.

وأكد "صبحى" على تنظيم العروض الفنية بمراكز الشباب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والاستعانة بفرق الفنون الشعبية بمراكز الفنون بالمديريات والعروض المسرحية التي تجذب أبناءنا الطلائع والشباب لمراكز الشباب وغرس القيم الروحية والفنية فى نفوسهم من الصغر.

الجدير بالذكر، أن تنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ويوم ترفيهي بمراكز الشباب، يأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب" بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى يهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، وبتوجيهات من القيادة السياسية لجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 .

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