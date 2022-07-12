أقل مستوى في 9 أشهر.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وصعود للدولار

شهد سعر أشهر عيار لـ الذهب في مصر وتحديدا عيار 21؛ استقرارا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء الموافق 12-7-2022؛ مقارنة بما كان عليه سعره مطلع أول أيام العيد، ليسجل 985 جنيها للبيع و995 جنيها للشراء.

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والرهان على رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وحسب “رويترز” انخفض الذهب 0.6% إلى 1731.89 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.71% إلى 1730 دولار للأونصة.



استقرار أسعار الذهب



وفي نفس السياق فقد استقر سعر عيار 18 لنحو 844 جنيها للبيع و 853 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب من أعلي فئة في المشغولات الذهبية وتحديدا في عيار 24 في رابع أيام العيد نحو 1126 جنيها للبيع و1137 جنيها للشراء.

يشار إلي أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 15 جنيها، ليستقر في نهاية تعاملات أمس- ثالث أيام العيد.

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وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 657 جنيها للبيع و 663 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7880 جنيها للبيع و7960 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي ألف جنيه للبيع 35.4 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.125 مليون جنيه بيعا، 1.14 مليون جنيه للشراء.

وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر للذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالأسواق المحلية.

وأضاف أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

لفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الاجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.

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وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.



سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة البترول المصرية عام 2020 تحقيق كشف تجاري للذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، في منطقة امتياز شركة شلاتين، باحتياطي يُقدّر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار 10 سنوات.

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وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، فيما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

ويُتوقّع أن يبدأ الإنتاج من منجم "إيقات" للذهب في مصر خلال الربع الأخير من عام 2022، حسب رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية أشرف الأمير.

وكشف الأمير عن أن احتياطي "إيقات" يبلغ 1.3 مليون أونصة ذهب، مُفصِحاً عن أن الاستثمارات في المنجم بلغت 300 مليون دولار حتى الآن.

وسيكون "إيقات" ثالث شركة في مصر تستخرج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتأسست شركة شلاتين عام 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.