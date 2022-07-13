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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج: تكثيف حملات الرقابة لمتابعة مواقف السيارات والتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

صدى البلد

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المواقف والمرور ومديرية التموين؛ لتكثيف الحملات على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل مركز للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين.

 

يأتى هذا في إطار المتابعة لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارا من اليوم الأربعاء. 

يذكر أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً ستكون ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية مع المحافظات، كما وجه المحافظ  بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر للمخالفين.

وشدد المحافظ علي ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وقال محافظ سوهاج إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمراكز المختلفة ، وناشد " الفقي " المواطنين في حالة وجود أية شكاوى بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظة وهي الخط الساخن 114، ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093) ، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733)، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج  ( 2130134/093)، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة ( 01123388360)، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" لتقديم اي شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك ".

محافظ سوهاج مواقف السيارات لجنة التسعير

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