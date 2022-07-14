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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم أودينيزي : لم أوقع للأهلي ..ووصلت لمعسكر منتخب 2003 منذ ساعات

صدى البلد

أكد صلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي و لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أنه لم يوقع للأهلي و أن الكلام المتردد منذ ساعات عن توقيعه لأمير توفيق أو مقابلته أمر عار تماما من الصحة ، و أنه وصل لمعسكر المنتخب أول أمس الثلاثاء.
وكتب صلاح باشا على صفحته بإنستجرام قائلا ً : أنا صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي وصلت للقاهرة أول أمس ولا أعرف أي شيء عن الكلام دا ، في إشارة من اللاعب ألى الشائعات التي تتردد عن تواجد أمير توفيق في معسكر المنتخب والحصول على توقيع عدد من اللاعبين المحترفين ، وهو ما نفاه صلاح باشا المحترف بأودينيزي الإيطالي .

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