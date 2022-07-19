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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطوارئ والإسعاف والنجدة.. أرقام الخدمات اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

صدى البلد

يبحث العديد من المصريين عن أرقام بعض الخدمات بشكل يومي، ومنها أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

ويقدم “صدى البلد” لقرائه، اليوم الثلاثاء، أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، ومنها شرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

 

أرقام الخدمات:

 

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم   الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم   مرور أكتوبر 38355532

-رقم  الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم  الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258

126 ---- شرطة السياحة

128 ---- شرطة المرور

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

140 ----- دليل التليفون

أرقام الخدمات أرقام الطوارئ الطوارئ والإسعاف والنجدة رقم الحماية المدنية بالجيزة رقم الحماية المدنية بالقاهرة

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