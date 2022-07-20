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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار واليورو والعملات العربية أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

 سجلت أسعار صرف الدولار استقرارا في نهاية تعاملاته اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 بالبنوك المصرية مقابل الجنيه.


وتداولت البنوك في مصر اسعار الدولار بين  18.86 - 18.90 جنيه للشراء و18.94 - 18.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك كريدى اجريكول مصر، حيث سجل 18.89 جنيه، وأعلى مستوى للبيع كان في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وبنك قناة السويس 18.96جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 20-7-2022

ارتفاع الدولار.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالبنك الأهلي اليوم


وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية الماضية، حيث أصبح الدولار بالقرب من ملامسة حاجز 19 جنيهًا.


وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات - الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.


وفي بنك قناة السويس والتنمية الصناعية سجل الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الدولار 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.90 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

الدولار

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وفي البنك العربي الأفريقي (واتش أس بي سي) سجل الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.. وكريدى أجريكول سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.


وطبقا للبنك المركزي المصري يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

العملات الرئيسية


وعلى صعيد العملات الرئيسية.. مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، ارتفعت أسعار (اليورو) من 18 - 20 قرشا شراء وبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.. وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.30جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.


وفي بنك قناة السويس والتنمية الصناعية سجل (اليورو) 19.28 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.

اليورو

الدولار مقابل اليورو
الدولار مقابل اليورو


وفي المصرف المتحد سجل اليورو 19.30 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.32جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.. وسجل اليورو في العربي الأفريقي 19.28 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع. 


وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 19.33 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.


 وارتفعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني 14 - 17 قرشا شراء وبيع في البنوك الحكومية والخاصة.. وفي بنكي الأهلي ومصر سجل سعر الإسترليني 22.63 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع جنيه.. وفي بنك قناة السويس والتنمية الصناعية سجل الاسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري ليصبح 22.66 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع.. وفي العربي الأفريقي، واتش اس بي سي سجل الاسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.67 جنيه للشراء و22.81 جنيه للبيع.


وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.03 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 59.11 جنيه للشراء و61.65 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 5.13 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.

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