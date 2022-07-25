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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار البيض البلدى تصل لـ75 جنبهاً للطبق والأحمر بـ72

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 25-7-2022 ، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 25-7-2022

وتتراوح الدواجن البيضاء ما بين 30 و32 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و35 و37 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق .

لماذا ترتفع أسعار الدواجن بالأسواق؟ الزراعة تجيب| فيديو

الزراعة تطرح كرتونة البيض بـ 62 جنيها ضمن مبادرة "معا ضد الغلاء" | فيديو

الدواجن البلدى :  ما بين 50- 55 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  ما بين 49-53 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 40- 42 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 85- 90 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 27-28 جنيهًا للكيلو بعد 31 في الأيام السابقة.

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أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية

ووصلت أسعار البيض  الأحمر اليوم لـ 66 جنيها للطبق في المزرعة و تتراوح بين 70 -72 للمستهلك  بعد أن وصلت لـ 80 جنيها في وقت سابق في ببعض الأماكن ، كما وصل سعر الأبيض لـ61 جنيهًا للطبق بالمزرعة و 64-65 جنيها للمستهلك  ،  أما سعر البيض البلدي فيتراوح  بين 70-75 جنيها.

البيض

سعر-كرتونة-البيض-اليوم
سعر-كرتونة-البيض-اليوم

زيادة أسعارالبيض

وكشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سبب زيادة أسعار البيض، موضحا أن "الريف المصري أصبح مستهلكا وليس منتجا".

وقال “السيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "تكلفة كرتونة البيض الآن تصل لـ 55 جنيها، فيباع بـ 60 وهو سعر مناسب للغاية، مؤكدا أن سعر كرتونة البيض نزلت 4 جنيهات بعدما شنت وسائل الإعلام الهجوم على الغلاء غير المبرر.

وأشار إلى أن خروج المربين الكبار من منظومة الدواجن جعل المربين الصغار يتحكمون في الأسعار حسبما يريدون، لافتا إلى أن زيادة سعر كرتونة البيض لـ 80 جنيها هو زيادة غير مبررة.

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