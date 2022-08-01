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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فان دايك: محمد صلاح تأثر سلبا بمفاوضات التجديد ونحن بشر

فان دايك - صلاح
فان دايك - صلاح

أكد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، إن زميله محمد صلاح تأثر بما أثير حول علاقته بنادي ليفربول خلال الموسم الماضي.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" : "في نهاية الموسم، من أبريل ربما حتى النهاية كان هناك الكثير من الأحاديث حول عقد محمد صلاح، نحن جميعا بشر ومن الطبيعي أن تستغرق تلك الأمور وقتا أطول، وكان من الطبيعي أن يتأثر بالأحاديث حول عقده".

وتابع: "محمد صلاح أظهر مستويات عالية وجودة رائعة ولعب بعقل حر ومن الواضح أنه سعيد بالتواجد مع ليفربول وأعتقد أن الجميع سعيد بوجوده هنا أيضا".

وأضاف: "محمد صلاح تحت المجهر طوال الوقت، لقد صنع تألقه بنفسه، إنه لاعب جيد، ويُظهر ذلك باستمرار".

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة السادسة عشرة، وذلك بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور ستاديوم، أول أمس السبت.

7 ألقاب محمد صلاح بقميص ليفربول الانجليزي منذ انضمامه الى صفوف كتيبة الريدز والتي جاءت على النحو التالي:

درع الاتحاد الإنجليزي 
كأس إنجلترا 
كأس الرابطة الإنجليزية
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم للأندية
كأس السوبر الأوروبي

ليفربول فيرجيل فان دايك فان دايك محمد صلاح

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