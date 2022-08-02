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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كأس ويسكي وفتاة إسرائيلية.. أزمات محمد رمضان في أسبوع

محمد رمضان
محمد رمضان

على مدار الأسبوع الحالي أصبح اسم الفنان محمد رمضان هو الأكثر إثارة للجدل ، خاصة بعد ظهوره فى إحدي الحفلات بصحبة فتاه إسرائيلية . 

 

الأزمة الأولى :

البداية كانت مع تصريحات المخرج يسري نصر الله عن محمد رمضان بعدما كشف عن  ندم  الأخير المشاركة في فيلم احكي يا شهرزاد، بسبب المشاهد الساخنة.

محمد رمضان

لم يمر كثيراً على تصريحات المخرج يسري نصر الله ، حتى ظهر محمد رمضان  وهو باليونان بصحبة إحدى الفتيات وهو يمسك بكأس ويسكي في يده.

محمد رمضان

الأزمة الثانية :

وحرص  محمد رمضان على التقاط بعض الصور مع الفتاة ؛ التي اقتربت للغاية من محمد رمضان حيث حرص في الصور على إخفاء كأس الويسكي.

محمد رمضان

الأزمة الثانية :

بعدها تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورا للفنان محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية تُدعى مايا زكريا، وهو ترتدي مايوه البحر، واخرى وهو يحتضنها أثناء الحفل الغنائي الذي أحياه في اليونان ، ليصبح بعدها فى مرمي النيران ، ولم يخرج حتي الان ليوضح .

محمد رمضان

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سر تواجد محمد رمضان فى اليونان :

وتواجد مع رمضان فى اليونان كان بعد أحياءه  مساء يوم الخميس، حفلا غنائيا ضخما باليونان بحضور جماهيري كبير، رفع لافتة كامل العدد.

وقدم رمضان، عددا كبيرا من أغانيه التي عشقها له الجمهور ما بين القديم والجديد، ليُشعل بها أهات وحماس جمهوره الكبير الذي حرص على حضور الحفل قبل موعده بساعات عديدة لرؤية نجمهم.

محمد رمضان

ومن بين الأغاني التي قدمها رمضان على المسرح، "بلالين" و "تنطيط" و"انساي" و"الملك" و "ثابت" و"مافيا" و"نمبر وان"، وغيرها.

وحرص عدد كبير من الجمهور اليوناني خلال الحفل، على التقاط الصور التذكارية مع نجمهم محمد رمضان.

 

محمد رمضان ونشاطاته :

وينافس محمد رمضان، على جوائز Billboard، كأفضل فنان في شمال إفريقيا، حيث كتب النجم عبر حسابه على "فيسبوك" بخصوص هذه الجائزة: "مبسوط بوجود اسمي ضمن المرشحين لجوائز Billboard، ومبسوط أكتر أني سبب لوجود اسم مصر في القائمة.. ثقة في الله نجاح".
كما يستعد رمضان أيضا لإحياء حفلا غنائيا يوم 12 أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.  

 

أحدث أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد رمضان على "يوتيوب" أغنية "تنطيط" من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

 

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