مرتضى منصور يمنح الأولى على الثانوية العامة بالإسكندرية عضوية الزمالك.. صور

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بتكريم الطالبة عائشة طه حسن الأولى على الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية والثالثة على الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية هي وأسرتها مساء الأحد في مقر النادي.

وأحضر مسئولو الزمالك تورتة للاحتفال بـ الطالبة وأسرتها في مقر القلعة البيضاء.



ومنح المستشار مرتضى منصور الطالبة وأسرتها العضوية الشرفية خلال تكريمها، في مكتبه بمقر القلعة البيضاء.



كما حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد في مكتب رئيس النادي أثناء تكريم الطالبة، ومنحها قميص الزمالك.



من جانبه، حرص والد الطالبة على توجيه الشكر للمستشار مرتضى منصور على هذه اللفتة الطيبة بتكريم نجلته بعد نجاحها في الثانوية العامة.

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