نشرة الفن.. إطلالة صادمة لـ مي عمر في حفل زفافها.. سلوي عثمان: محدش ليه دعوة برأيى فى ياسمين صبري

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

أكدت الفنانة ميمي جمال أن بناتها وأحفادها يحرصون على متابعة أعمالها فى الفترة الأخيرة ويعلقون عليها.

وتابعت ميمي جمال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: بناتي يحرصن دائما على معرفة الأدوار التى ألعبها، وشخصياً أراعي فى الأعمال التى أقدمها أني لدي بنات متزوجات ولدي أحفاد ، فلا أقدم أي دور يخجلن منه.

تصدرت الفنانة مي عمر محرك بحث جوجل وذلك بعد أن خطفت الأنظار إليها بسبب بعد ظهورها بصحبة زوجها المخرج محمد سامي وهو يقبلها على الشاطئ، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات الفنية والشخصية فى حياة مى عمر.

في ظهور نادر للفنانة رشا شيحة شقيقة كل من حلا شيحة و هنا شيحة، تحدثت في لقاء خاص عن أهمية الرقص بالنسبة لها وعديد التفاصيل عن حياتها الشخصية.

نشرت سماح ابنة الفنان القدير أبو بكر عزت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صورا نادرة تجمعها بوالدها الراحل .

تعود الفنانة حورية فرغلي للدراما مرة أخرى في رمضان المقبل بمسلسل جديد مع القديرة نبيلة عبيد بعدما تعاقدت كل منهما مؤخرا على العمل دون تحديد اسمه.

ويستعد صناع مسلسل حورية فرغلي ونبيلة عبيد الرمضاني حاليا لاختيار باقي أفراد فريق المسلسل، والتعاقد معهم تمهيدا لبدء التصوير قريبا.

أعلنت الفنانة نيللي كريم بدء تصوير فيملها الجديد “ع الزيرو” الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، ومن المتوقع عرضه قريبا.

فيلم “ع الزيرو" تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، وإخراج محمد العدل، وقال محمد رمضان في تصريحات سابقة، إن فيلمه الجديد "ع الزيرو" دراما وأكشن يناقش قضايا اجتماعية مهمة، ويشهد قصة حب وعلاقات اجتماعية مختلفة.

كشفت الفنانة سلوي عثمان عن رائيها فى الفنانة ياسمين صبري ، مؤكدة أنها تحبها على المستوي الفني .

وتابعت سلوي عثمان، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: ياسمين صبري مع الخبرة موهبتها سوف تطور ، خاصة فى حال وجود مخرج كبير على رأس العمل.