قبل وقوع كارثة.. سيدة تستغيث قبل انهيار عمارة على السكان بمنطقة المنيل

وجهت احدى السيدات بمنطقة المنيل شكوى حول ان العمارة التي تقطن فيها ايلة للسقوط محذرة من كارثة قبل وقوعها

وقالت السيدة في شكواها التي تلقاها صدى البلد " العماره اللى ساكنه فيها حتقع ومحتاجه صيانه وصاحب العماره ماجر البدروم لجراج واللى ماجره سايب الميه وكانه متفق معاه علشان يوقعوا العماره.

وقالت " اشتكيت فى الحى وجم بصوا وشافوا ان العمدان محتاجه تتصلح وكلمه ابن صاحب البيت وبعدها الموضوع نام شكله شرب شاى بالياسمين وقال ان صاحب البيت مبيدفعش عوايد ... واشتكيت فى رئاسه مجلس الوزراء قالو روحى الحى واعملى بلاغ واديهم صور للعقار ... رحت النهارده قالو طالما مبيدفعش عوايد يبقى ملناش دعوه وحفظوا البلاغ ادارى.

تابعت " انا ست ارمله وملياش مكان تانى والعماره فيها شقق كتير وصاحب البيت بايع فيها اكتر من ٦ شقق الواحده مش اقل من ٦٠٠ الف تمليك بحالتها السيئه دى والنبى لو حد يسمع شكوتي ويعمل حاجه او يوجهني اعمل ايه ربنا يستركم ويجبركم