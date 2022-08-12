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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيض ضغوط المياه بمدينة أجا وعدد من قرى المركز بالدقهلية غدا

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم تخفيض ضغوط المياه عن مدينة أجا وعدد من قري مركز أجا غدا السبت الموافق 13 ويوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجاري وذلك خلال الفترة من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 9 مساء خلال اليومين المشار إليهما وذلك لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم وصيانة أحواض المحطة السطحية بمدينة اجا طبقا لبرنامج التطهير الدوري لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وهذا وقد أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه تشمل مدينة أجا بالكامل وكذلك عدد من القري التابعة لمركز أجا وتشمل قري نوسا الغيط، وبرج النور، ومنشاة الاخوة، والبهو فريك، والسبخا، وشبرا وقرموط البهو، وبقطارس، وكفر ديرب بقطارس،وديرب بقطارس، وجراح، ومنية سمنود، وكفر المندرة والمندرة وشيوة الغربية، وكفر الشراقوة.

 
ووجه "مختار" للسيد حاتم قابيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب لسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى بالضغوط المعهودة لها حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين بالمناطق المشار اليها.


وأكد محافظ الدقهلية أهمية إتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ كافة الأعمال المشار إليها.


هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني مدينة أجا وجميع القري المذكورة والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياه وكذا كافة الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع المعلن عنها.

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