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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن: دعم أسر ضحايا كنيسة أبو سيفين لمدة عام مع صرف معاش شهري

القباج خلال زيارة
القباج خلال زيارة مصابي كنيسة ابوسيفين

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحادث الاليم الذى وقع فى كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

 

ووجهت  الوزيرة مدير مديرية التضامن بالجيزة، بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة وتقديم الدعم للمصابين واسر الضحايا .

 

وفور وقوع الحادث توجهت الوزيرة إلى مستشفى العجوزة وامبابة العام للاطمئنان على مصابي حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.


كما وجهت الوزيرة، فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.


وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألفا في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، و5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة، فضلا عن دعم أسر الضحايا فى كنيسة أبو سيفين لمدة عام مع صرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، كما تقرر صرف 50 ألف جنيه أخرى لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.

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