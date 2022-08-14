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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة القس عبدالمسيح بخيت في حريق كنيسة أبي سيفين بالجيزة

صدى البلد

قال القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية شمال الجيزة إن القس عبدالمسيح بخيت - 50 عاما - راعي كنيسة أبي سيفين بالجيزة توفى جراء الحريق الذي نشب اليوم الأحد بالكنيسة أثناء صلوات القداس الإلهي.

وأضاف القمص ميخائيل جرجس - في تصريحات صحفية - إنه تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات المحيطة بالكنيسة، وأن مسئولي النيابة العامة عاينوا جثامين الضحايا بالمستشفي. 

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق اليوم نشوب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة بعض المصلين، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان له اليوم - إن مصادر من وزارة الصحة قال إن الوفيات وصلت حتى الآن ٤١ شخصا بينما بلغ عدد المصابين ١٤ شخصا.

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التعزية في ضحايا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم .

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.

وقال قداسة البابا في تعزيته:"نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة، ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين.
وتابع قائلا، إذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا."

كنيسة أبي سيفين القس عبدالمسيح بخيت لكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس القداس الإلهي

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