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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتفاوض مع بيراميدز لشراء 3 لاعبين

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بيراميدز للحصول علي خدمات أسامة جلال وإبراهيم عادل ومحمد حمدي لاعبي السماوي.

وقال حتحوت ، في تصريحات عبر برنامجه الماتش المذاع عبر قضائية صدي البلد : بيراميدز طلب 8.5 مليون دولار لبيع الثلاثي أسامة جلال وإبراهيم عادل ومحمد حمدي للنادي الأهلي.

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مفاوضات الأهلي وبيراميدز

وأكمل : وتم تقسم المبالغ 5 مليون دولار مقابل التعاقد مع إبراهيم عادل وقد يقل الي 4 مليون دولار و2 مليون دولار للتعاقد مع المدافع اسامة جلال و 1.5 مليون دولار لـلتعاقد مع الظهير الأيسر محمد حمدي.

وأوضح حتحوت : بيراميدز يحاول الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق استعدادا للموسم الجديد والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وأكمل : بيراميدز لن يفرط في لاعب بسهوله إلا بالأرقام المذكورة.

واختتم حتحوت تصريحاته قائلا : الأهلي عرض طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات من أجل إتمام الصفقة .

الأهلى بيراميدز إبراهيم عادل هاني حتحوت اسامة جلال

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