الأهلي يتفاوض مع بيراميدز لشراء 3 لاعبين

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بيراميدز للحصول علي خدمات أسامة جلال وإبراهيم عادل ومحمد حمدي لاعبي السماوي.

وقال حتحوت ، في تصريحات عبر برنامجه الماتش المذاع عبر قضائية صدي البلد : بيراميدز طلب 8.5 مليون دولار لبيع الثلاثي أسامة جلال وإبراهيم عادل ومحمد حمدي للنادي الأهلي.

مفاوضات الأهلي وبيراميدز

وأكمل : وتم تقسم المبالغ 5 مليون دولار مقابل التعاقد مع إبراهيم عادل وقد يقل الي 4 مليون دولار و2 مليون دولار للتعاقد مع المدافع اسامة جلال و 1.5 مليون دولار لـلتعاقد مع الظهير الأيسر محمد حمدي.

وأوضح حتحوت : بيراميدز يحاول الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق استعدادا للموسم الجديد والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وأكمل : بيراميدز لن يفرط في لاعب بسهوله إلا بالأرقام المذكورة.

واختتم حتحوت تصريحاته قائلا : الأهلي عرض طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات من أجل إتمام الصفقة .