يتناولون اللحوم والدواجن النيئة..أب يكشف مأساه ابنائه بعد إصابتهم بمرض نادر..فيديو

أكد أحمد عبد المقصود، أب لطفلين يتغذوا على اللحوم النية والماء والملح فقط، أن البعض يتنمر على أولادي، نتيجة إصابتهم بمرض نادر، يجعلهم يتناولون الدجاح واللحوم النية، مشيرا إلى أنه لو تم علاج أبنائي منذ الصغر لما وصل بهم الحال إلى تلك الدرجة.

وقال أحمد عبد المقصود، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى اللد2”، أن أولادي يتغذوا على اللحوم النية والماء والملح فقط، أنه اكتشفت اصابة بنتى لما كان عندها كان عمرها سنتين ونصف، مؤكدا أن زوجتي اكتشفت اختفاء اللحوم النيئة من ثلاجة المنزل، ووجد ابنته تأكلها.

وتابع أب لطفلين يتغذوا على اللحوم النية والماء والملح فقط، أنه اكتشفت اصابة بنتى في عام 2012، مؤكدا أن أبنتي لا تأكل غير لحمة نية أو شيكولاتة أو شيبسي.

“بلاقي تنمر

وأشاأحمد عبد المقصود إلى أنه “بلاقي تنمر في الشارع وكل يوم ببكي أنا وزوجتى عشان الناس مش سايبانا في حالنا”.