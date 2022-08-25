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رئيس التحرير
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منوعات

أصغر قاريء للقرآن الكريم في مصر.. تلاوة منصور هتاخدك لحتة تانية.. فيديو

أصغر قارىء للقرآن
أصغر قارىء للقرآن الكريم في مصر، الطفل منصور وحيد

بصوت ملائكي مميز يخطف الطفل منصور وحيد، ابن مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وأصغر قارىء للقرآن الكريم في مصر قلب كل من يسمع صوته في تلاوة القرآن الكريم.

يقول الطفل  منصور وحيد صاحب الـ 9 سنوات والطالب بالصف الرابع الإبتدائي في فيديو لموقع «صدى البلد» إنه بدأ في حفظ القرآن الكريم منذ سنوات قليلة، وموهوب في تقليد كبار قراء القرآن الكريم.

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وعن أبرز قراء القرآن الكريم الذي يقلدهم الطفل الصغير، منصور وحيد، يوضح: «بقلد مشايخ كتير في قراءة القرآن الكريم، ومن أبرزهم: القارىء مشاري العفاسي، والقارئ ياسر الدوسري، والشيخ الحصري، القارئ خالد الجليل».

أصغر قارئ للقرآن الكريم في مصر

ولفت أصغر قارىء في مصر إلى أن سورة الحشر هي الأقرب لقلبه، مشيرا إلى أنه شارك في العديد من المسابقات الخاصة، كما لديه صفحة خاصة على تطبيق «فيسبوك» ينشر عليها فيديوهات عديدة لقرائته للقرآن الكريم من الأستديو أو البيت أو الشارع أو حتي المترو».

ويختتم  الطفل منصور وحيد، ابن مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وأصغر قارىء للقرآن الكريم في مصر: «أحلم أن أكون قارىء كبير للقرآن الكريم عندما أكبر، ويعرفني الناس من كل بقاع الأرض، وبشكر بابا وماما وكل أجدادي وجداتي وقرايبي على دعمهم لي».

وكانت من ضمن الآيات القرآنية التي تلاها الطفل منصور وحيد في مقطع الفيديو الخاص بصدى البلد، قوله -تعالى-: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ» (سورة غافر).

وكذلك قرأ أصغر قارىء للقرآن قوله - تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (سورة الحشر).

وتلا أيضا من قوله -سبحانه: «كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ»، (سورة القيامة».

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