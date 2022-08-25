عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ الأسعار| اختاري فوتو سيشن فرحك فى موقع تاريخي أو متحف

فوتوسيشن القلعة
فوتوسيشن القلعة

فوتوسيشن فرحك أصبح متاحا ضمن باقة من أجمل المواقع التاريخية و الآثرية والمتاحف ذات الإطلالة الرائعة ، فى ربوع القاهرة و المحافظات عبر استخراج تصريح تصوير كاميرات التصوير الفوتوغرافي أو الرقمى والفيديو الشخصي وغير التجاري ، فهى خدمة يقدمها المجلس الاعلى للأثار.

تجربة فريدة لن تنساها كل فتاة أن تكونى ملكة متوجه ، فهى حلم يكمل فرحة القلوب و العروسين في مشاهد فوتوغرافية وفيديو يوثق أجمل لحظات  العمر، لاجراء فوتوسيشن تاريخي بعدسات احترافية ،يحكى و يتحاكى عنها الجميع وتكون ذكري لاتنسي بين جدران المناطق الاثرية

ووضع المجلس الآعلى للآثار ضوابط عامة ، عليك معرفتها قبل الدخول للمنطقة الاثرية لتصوير الفوتوسيشن، أبرزها الحفاظ على الآثار والمظهر الحضاري للموقع وبيئة المنطقة الآثرية أو المتحف ، الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة ، الالتزام بتعليمات الامن والصحة و الدفاع المدني.

أسعار فوتوسيشن الزفاف وحفل الخطوبة

وضع المجلس الآعلي للآثار أسعار تصوير الفوتوسيشن بالمناطق الآثرية و المتاحف ، بـ 1500 جنيه لمدة ساعة فى مواعيد العمل الرسمية ، لتصوير فوتوغرافي وفيديو لصور الزفاف والخطوبة بعد موافقة السلطة المختصة ، و10000 جنيه المقابل المادى في غير مواعيد العمل الرسمية لمدة ساعة واحدة.

CNN Travel: مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها في خريف العام الجاري

تذكرتك أون لاين.. 29 موقعا أثريا ومتحفا مفتوحة للزيارة.. اعرف الأسعار


ويمكنك الحصول على تصريح تصوير فوتوسيشن الزفاف وحفل الخطوبة عبر ادارة العلاقات الثقافية و الخارجية بـ وزارة السياحة و الآثار الكائنة فى مقرها الحالي بالزمالك ، ويتم تقديم طلب وصورة من البطاقة الشخصية ، ثم توعد فى حساب الوزارة المبلغ المالي المقرر بـ 1000 جنيه للتصوير في الايام العادية و الاجازات الرسمية بـ 10000 آلاف جنيه .

سعر فوتوسيشن حفل الخطوبة و الزفاف أصبح متاح في كثير من المواقع الآثرية و التاريخية ، خلال تواجدك آثناء استخراج التصريح اللازم من أجل اختيار الموقع الاثري او المتحف ، يمكنك الاطلاع علي قائمة المعروض من المواقع المفتوحة لتصوير الفوتو سيشن.


مدة استخراج تصريح فوتوسيشن 


حفل خطوبتك أو زفافك يجب أن يكون مميز ولذلك عليك المبادرة باستخراج تصريح تصوير الفوتوسيشن الخاص بك قبلها بمدة لا تقل عن أسبوع الى 10 ايام ، حتى تستطيع استخلاص اجراءات التصاريح الخاصة باليوم المحدد لك بكل سهولة ويكون لديك الوقت الكافي ، حتى يتثني لك الحصول عليه في توقيت مناسب.

فوتوسيشن فوتوسيشن فرحك موقع تاريخي متحف الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

حقيقة تولي حسام وإبراهيم حسن تدريب الأهلي.. فيديو

غضب أهلاوي.. القصة الكاملة لـ فيديو الخطيب بنادي الزمالك

نجم النصر السعودي يعلن انتقاله إلى الأهلي

الدولار بيجري|الأخضر قرب أعلى مستوى في 20 عامًا وهذا سعره أمام الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي .. بالأرقام والنسب

دخلوه قسم الشرطة| هل قبض الأمن على محامي قاتل نيرة أشرف؟.. القصة الكاملة

سرّبوا نبأ إقالتي من الأهلي .. سواريش يخرج عن أعصابه في مؤتمر صحفي

ترشيحاتنا

مغربي وسنغالي .. صفقات جديدة في مقر الزمالك الآن

الزمالك يتوجه إلى برج العرب استعدادا لـ مباراة المصري في الدوري

75 ألف ريال .. رسوم مدرسية وتحديات تعليمية جديدة في السعودية

مصطفى بكري: الاقتصاد المصري رقم 35 بأفضل اقتصاديات العالم..فيديو

نجم فريق الشباب بالنادي الأهلي يوافق على الانتقال إلى أسوان .. تفاصيل

الزمالك يجدد رفضه لفكرة التفريط في فتوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل المسقعة الخضراء

رضوى الشربيني تثير ضجة بهذه الإطلالة

أجملهم ياسمين صبري .. شاهد الفنانات بالحجاب والعباية في العمرة

مرض صادم.. لا تتناول الزبادي خالي الدسم لهذا السبب

فيديو

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

بيتك أولاً قبل مهنتك.. غضب ضد شيرين غالب بسبب نصيحتها لطالبات طب الأزهر

بناءً على معلومات مخابراتية.. ضبطيات كبرى لقوات حرس الحدود| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ