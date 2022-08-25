بـ الأسعار| اختاري فوتو سيشن فرحك فى موقع تاريخي أو متحف

فوتوسيشن فرحك أصبح متاحا ضمن باقة من أجمل المواقع التاريخية و الآثرية والمتاحف ذات الإطلالة الرائعة ، فى ربوع القاهرة و المحافظات عبر استخراج تصريح تصوير كاميرات التصوير الفوتوغرافي أو الرقمى والفيديو الشخصي وغير التجاري ، فهى خدمة يقدمها المجلس الاعلى للأثار.

تجربة فريدة لن تنساها كل فتاة أن تكونى ملكة متوجه ، فهى حلم يكمل فرحة القلوب و العروسين في مشاهد فوتوغرافية وفيديو يوثق أجمل لحظات العمر، لاجراء فوتوسيشن تاريخي بعدسات احترافية ،يحكى و يتحاكى عنها الجميع وتكون ذكري لاتنسي بين جدران المناطق الاثرية.

ووضع المجلس الآعلى للآثار ضوابط عامة ، عليك معرفتها قبل الدخول للمنطقة الاثرية لتصوير الفوتوسيشن، أبرزها الحفاظ على الآثار والمظهر الحضاري للموقع وبيئة المنطقة الآثرية أو المتحف ، الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة ، الالتزام بتعليمات الامن والصحة و الدفاع المدني.

أسعار فوتوسيشن الزفاف وحفل الخطوبة

وضع المجلس الآعلي للآثار أسعار تصوير الفوتوسيشن بالمناطق الآثرية و المتاحف ، بـ 1500 جنيه لمدة ساعة فى مواعيد العمل الرسمية ، لتصوير فوتوغرافي وفيديو لصور الزفاف والخطوبة بعد موافقة السلطة المختصة ، و10000 جنيه المقابل المادى في غير مواعيد العمل الرسمية لمدة ساعة واحدة.



ويمكنك الحصول على تصريح تصوير فوتوسيشن الزفاف وحفل الخطوبة عبر ادارة العلاقات الثقافية و الخارجية بـ وزارة السياحة و الآثار الكائنة فى مقرها الحالي بالزمالك ، ويتم تقديم طلب وصورة من البطاقة الشخصية ، ثم توعد فى حساب الوزارة المبلغ المالي المقرر بـ 1000 جنيه للتصوير في الايام العادية و الاجازات الرسمية بـ 10000 آلاف جنيه .

سعر فوتوسيشن حفل الخطوبة و الزفاف أصبح متاح في كثير من المواقع الآثرية و التاريخية ، خلال تواجدك آثناء استخراج التصريح اللازم من أجل اختيار الموقع الاثري او المتحف ، يمكنك الاطلاع علي قائمة المعروض من المواقع المفتوحة لتصوير الفوتو سيشن.



مدة استخراج تصريح فوتوسيشن



حفل خطوبتك أو زفافك يجب أن يكون مميز ولذلك عليك المبادرة باستخراج تصريح تصوير الفوتوسيشن الخاص بك قبلها بمدة لا تقل عن أسبوع الى 10 ايام ، حتى تستطيع استخلاص اجراءات التصاريح الخاصة باليوم المحدد لك بكل سهولة ويكون لديك الوقت الكافي ، حتى يتثني لك الحصول عليه في توقيت مناسب.