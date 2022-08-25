بناء الدولة والإنسان..مصطفى بكري: الرئيس السيسي خاض أصعب معركة في تاريخ مصر..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المشير طنطاوي رحمة الله عليه كان عسكريا من طراز فريد، مشيرا إلى أن حروب الجيل الرابع تستهدف محو ذاكرة المصريين من المواقف الوطنية لأبنائها المخلصين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه على الرغم من الأزمات الإقتصادية لم تنقطع الكهرباء مثل ما كانت في مراحل سابقة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان الرئيس السيسي خاص أصعب معركة في تاريخ مصر، وهي معركة بناء الدولة وبناء الإنسان المصري وكان يسعى للحفاظ على صحة الإنسان من المبادرات الصحية، وإعادة بناء البنية التحتية كاملة.

دافع عن الهوية المصرية

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي دافع عن الهوية المصرية، خاصة بعد حكم الإخوان المسلمين.

