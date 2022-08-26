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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بها زنزانة وغرف مخفية.. أغرب قلعة معروضة للبيع لم تكشف أسرارها

قلعة معروضة للبيع
قلعة معروضة للبيع في ولاية ميشيجان

قلعة غريبة الشكل، للوهلة يعتقد من يراها أنها مهجورة أو أنها ترجع إلى القرون الوسطى إذ تتضمن وجود جسر متحرك وخندق، بل وصل الأمر إلى وجود زنزانة وغرف مخفية داخله.

ووفقا لموقع “أمريكا اليوم” هذه القلعة معروضة للبيع في ولاية ميشيجان الأمريكية، بمبلغ مبدأي يقدر بـ 2.5 مليون دولار، ويتسم القصر أنه على طراز القرون الوسطى شبيه بالقلاع القديمة.

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قلعة بها زنزانة للبيع

تقع القلعة على تل محاط بالغابات ويمتد على مساحة تتجاوز 6 أفدنة، وبعد واحدا من المنازل الفريدة في جنوب شرق ميشيجان.

تُعرض القلعة للبيع بمبلغ لا يقل عن 2.5 مليون دولار، فهذا القصر القديم بمقاطعة أوكلاند قد يتناسب لشخصيات ملكية، وتم إدراجه في قسم خاص بالمنازل الفخمة.

ولكن يبدو أن هذه القلعة لم تكشف كل أسرارها، فهناك مفاجآت مستمرة بها، من خزائن مخفية لغرف هروب، وسلم حلزوني يؤدي إلى السطح، بالإضافة إلى ممرات خلفية بين الجدران.

والغريب أيضا أن القصر يوجد به باب محصن يؤدي إلى زنزانة مع مغارة مخفية تحت الأرض، ويوجد في الطابق الأرضي غرفة استحمام كبيرة.

دخول القلعة

دخول القلعة امرا ليس سهلا، إذ يؤدي مسارا متعرجا عبر الغابة للوصول إلى القلعة التي بنيت في القرن الخامس عشر على الطراز الباروني الاسكتلندي.

يوجد بالقصر العديد من الزخارف المعمارية المميزة التي ترجع إلى القرن الخامس عشر على الطراز الباروني الاسكتلندي.

طراز القلعة

ويتميز القصر أيضا بزخارف معمارية على الطراز القوطي من العصور الوسطى من الداخل والخارج، ويعد المنزل المعروف باسم قلعة “لو بلانك” ذو بوابة منفصلة مع برجي مدخل يبلغ ارتفاعهما 27 قدمًا في قاعدة مكان الإقامة. 

ويصل ارتفاع القلعة إلى 60 قدما، وهو أطول من معظم المباني المكونة من أربعة طوابق، ومحاط بالكامل بسياج من الحديد.

للوصول إلى الباب الأمامي المصنوع من خشب البلوط الذي يبلغ سمكه 4 بوصات والذي يزن 762 رطلاً ، يجب على الزائرين عبور جسر متحرك .. تمثال حراسة مدرع كامل مع سيف يحيي الضيوف في الردهة.

شكل القلعة من الداخل

يحتوي المنزل على خمس غرف نوم، وخمسة حمامات كاملة واثنين من الحمامات الجزئية، ومصعد ، وقبو نبيذ من الصخور والطوب، وحانة على طراز تيودور، ومركز للياقة البدنية، وغرفة بلياردو، ومسرح منزلي، وست شرفات في الخارج واثنتين بالداخل. 

ويحتوي أيضا على أربع سيارات تعود إلى عصر تشارلز ديكنز، وعن شكل القصر من الداخل فيحتوي على أعمال فنية أصلية والأسقف والبلاط مرسوم يدويا.

ويوجد به أيضا 26 غرفة تحتوي على غرفة واحدة للمعيشة تقدر مساحتها بـ 10781 قدم مربع، ويزينه جدران حجرية، وأعمال خشبية أصلية، وورق حائط من الحرير.

ويوجد هيكل آخر يشبه القلعة بمساحة 1200 قدم مربع للتخزين ومساحة ورشة العمل بجوار المنزل.

قصة بناء القلعة

وقال كوليجوفسكي المسئول عن بيع القلعة إن بناء المنزل الذي بني في عام 1990 كان تتويجا لحلم دام 20 عاما للراحل جيمس لوبلان ، الذي وعد زوجته فيرا في عيد الميلاد عام 1969 ببناء قلعة لها.

وقال: “لم يعنيه المال، لقد صمم القلعة للترفيه واستمتاع كل زائر"، وكان ليبلانك ،  الذي توفي في مايو عن 72 عامًا وهو مهندسًا قاد العديد من الشركات.

وتم بناء القلعة باستخدام 60 طنًا من الفولاذ، واستمر بنائه لأكثر من ست سنوات ، بالاعتماد على الحرفيين من جميع أنحاء العالم وتكلف أكثر من 10 ملايين دولار.

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