احتفال أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك بحصد لقب الدوري

شاهد احتفال أعضاء الزمالك ببطولة الدوري المصري

حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك ، علي التجمع مساء أمس الخميس بأحد الأماكن والاحتفال بحصد لقب الدوري المصري .



وقام أعضاء الجمعية العمومية بإحضار تورتة تحمل صورة احتفال جماهير الزمالك بجانب شعار القلعة البيضاء معربين عن فرحتهم الكبيرة ومساندتهم للكيان .

وأضاف أحد الحضور من أعضاء نادي الزمالك ، أنهم رغم عدم تواجدهم داخل النادي وإيقاف عضويتهم إلا أنهم ، من أشد المساندين للكيان وإنجازاته وحرصوا علي توجيه الشكر للاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا.

وقام أحد الحضور بنشر صور الاحتفال بمواقع التواصل الاجتماعي وكتب التالي " جانب من احتفالنا البسيط بأحراز درع الدورى .. حتى لو اتمنعنا من الاحتفال فى النادى بيتنا وبيت كل الزمالكاوية . حنفضل نحتفل بالكيان وانجازاته فى اى مكان .. الف مبروك يا زمالك يا عظيم" .

وفي سياق متصل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تعاقد ناديه مع أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، ووقع اللاعب منذ فترة على عقود الانتقال للفريق الأبيض لتدعيم خط الدفاع.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية على تعاقد ناديه رسميا مع أحمد أيمن منصور ليعد ثالث صفقات الزمالك بعد كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي.

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي.

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة للاعبين الشباب المتواجدين بقائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه للاعبين الشباب على ضرورة استغلال الفرصة التي سيحصلون عليها أسوة بزملائهم الذين حصلوا على الفرصة من قبل.

وأوضح فيريرا للاعبين الشباب أنه يثق في قدراتهم جيدا، وطالبهم بالتمسك بالفرصة وإثبات ذاتهم مع الزمالك في الفترة المقبلة.

اعضاء الزمالك

اعضاء نادي الزمالك

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