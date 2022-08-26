باقي من الزمن 5 أيام.. حزمة هدايا من الحكومة لمحدودي الدخل

أعلنت الحكومة فى بشري سارة ينتظرها جموع المصريين، وهى بدء التطبيق الفعلي لـ حزمة الحماية الاجتماعية فى مطلع شهر سبتمبر، تلك الحزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة لحماية الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحزمة استثنائية اضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية.

بدء التطبيق الفعلي لـ حزمة الحماية الاجتماعية

حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة تضمنت العدد من الهدايا التى سيتقبلها المصريون فى مطلع شهر سبتمبر منها إضافة إضافة 100 جنيه على الأسرة الواحدة فى بطاقة التموين، و200 جنيه للأسرتين، و300 جنيه للبطاقات الموجود بها أكثر من ثلاث أسر، ومن المقرر أن يستفيد من هذه الزيادة 37 مليون مواطن.

لا تتوقف هدايا الحكومة فى شهر سبتبمر عند هذا الحد بل تشمل أيضا ضم نصف مليون أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إضافية 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إضافة أيضا 600 ألف أسرة يتكفل بهم الجمعيات الأهلية و480 ألف أسرة يأخذون دعما غذائيا.

دعم نقدي لـ 500 ألف أسرة

كما توفر وزارة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

فى هذا الإطار أشاد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ،عضو مجلس الشيوخ بإعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بالعلمين عن بدء التطبيق الفعلي للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس ،وذلك اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل،مؤكدا على أن الإعلان عن موعد التنفيذ يؤكد جدية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عيش أن عمال مصر يثمنون اتفاق" الوزراء" في اجتماع الحكومة،بحضور عدد من الوزراء المختصين بهذا الملف وعلى رأسهم د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على بدء التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية.

دولة أفعال لا أقوال

وأكد أن تلك الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحزمة استثنائية اضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصرأن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء التنفيذ،وهو ما يؤكد حرص الدولة على التنفيذ بالاقوال لا بالافعال.

ماهي حزمة الحماية الاجتماعية

فى يوليو الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حزمة إجراءات شاملة للحماية الاجتماعية تضمن صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور، ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة"، طرح 2 مليون كرتونة سلع مدعمة بنصف التكلفة شهريا، توجيه الأوقاف والتضامن لتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، توزيع كراتين السلع الغذائية عبر منافذ القوات المسلحة.

من جانبه قال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تتحرك بشكل فوري لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين للبدء في تطبيقها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن تكلفة إجراء الحماية الاجتماعية الجديدة ستتراوح بين 11 و12 مليار جنيه إضافية.

إعلان التطبيق الفعلي لـ حزمة الحماية الاجتماعية جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة أمس حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يأتي بهدف الإعلان عن بدء التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، تلك الحزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحزمة استثنائية اضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء التنفيذ.

تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية

وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإنها تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، لافتا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر سبتمبر المقبل.

كان من المستهدف زيادة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أعلنت الدولة عن إضافة نصف مليون أسرة جديدة إلى إجمالي الأسر المستفيدة حاليا، والتي يبلغ عددها 4.1 مليون أسرة، مؤكداً أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت الخطوات الفعلية لإضافة الأسر الجديدة، والمقرر بدء صرف المعاشات الخاصة بها اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه إضافية تصرف من الاحتياطي العام. هكذا أوضح مدبولي

وقال رئيس الوزراء: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد وعد بإضافة 600 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، حيث سيوفر الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، هذا إلى جانب النصف مليون أسرة التي التزمت الحكومة بإضافتها للبرنامج، وهو ما يعنى تجاوز عدد الأسر الأكثر احتياجاً المستحقة للدعم الـ 5 ملايين أسرة، وهو ما يمثل نحو ربع تعداد الشعب المصري، مضيفاً أن التحالف سيقوم أيضاً بتوفير الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي يحصل عليه الأسر المضافة.