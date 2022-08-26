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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة في أسبوع.. 63 ألف طن إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٠٥ ،  حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٩ وحتى  ٢٥ اغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.


وسلط الانفوجراف الضوء على، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطري إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية، حيث تناول اللقاء استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، "كاجيجي تومويباز" وزير الزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين، كما اصدر وزيرا الزراعة والتجارة والصناعة قرارا مشتركا بشأن تداول القطن الزهر لموسم 2022/2023.

كما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدد من المشروعات الزراعية والأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كما أطلق وزير الزراعة فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية، والارز، كما تفقد محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، كذلك تفقد الحقل الإرشادي بمحافظة الغربية لصنف الأرز الجديد سخا سوبر 300 يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.


ووافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه جديدة لعدد 80 مستفيد بإجمالى عدد رؤوس ماشية 2000 رأس فى جلسته الاخيرة.

وشارك معمل شبين الكوم التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة المنوفية ومديرية الطب البيطري بالمنوفية بعمل قافلة إرشادية وعلاجية بقرية مليج مركز شبين الكوم، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الان، والتي شملت 327 قافلة بيطرية مجانية على مستوى الجمهورية لعلاج أكثر من 189 ألف رأس ماشية.

 

كما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس عن تجديد اعتماد معامل المشروع للايزو 17025: 2017 من المجلس الوطنى للإعتماد "إيجاك "، كما اعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، تجديد الاعتماد الدولي للمعمل ايزو ( 17025/2017 ) من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك)، كما تفقد وزير الدولة للزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي، والوفد المرافق له،  اقسام المعمل،  المختلفة، والاطلاع على دوره في تحقيق خطة مصر لنفاذ منتجاتها الزراعية للأسواق الدولية ودوره في التعاون مع هيئة سلامة الغذاء كأحد المعامل المعتمدة للكشف عن الملوثات في الأغذية ومتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، كذلك تابع الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، زراعات الذرة والقصب بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعطاء أكثر من 4.7 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة التي بدأت من 14 يوليو الماضي.

كما انتهى المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية من تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية لمزارعي النخيل في عدد من المحافظات خلال الأسبوع الماضي، كما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بسوهاج ندوة إرشادية تحت عنوان: معوقات إنشاء المناحل في صعيد مصر، وأعلنت ايضا الادارة المركزية للحجر الزراعي، عن ان اجمالي الصادرات الزراعية المصرية، الى دولة ليبيا هذا العام، والتي بلغت حوالي ٦٣ الف و ١٨١ طن، حتى منتصف اغسطس الجاري.

الزراعة وزير الزراعة ليبيا الصادرات الصادرات الزراعية المصرية

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