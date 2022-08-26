عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب 2769 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

صدى البلد

أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن سحب 2769 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، مشيرة إلى انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

بوزارة الداخلية الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني وحدات المرور الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى حياة زوجته وحملها على كتفه بالشارع.. اعرف حقيقية الفيديو المثير

150 ألف دولار شهريا .. خليلوزيتش يوافق على تدريب الأهلي وخلافة سواريش |تفاصيل

حبس مرتضى منصور.. إبراهيم سعيد: الأمر قائم وفي انتظار التنفيذ

لن تصدق.. مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022

هبة قطب تكشف عن وجبات يجب الإبتعاد عنها قبل العلاقة الزوجية.. تعرف عليها

لهثت وراء شهواتها.. تركت زوجها لأجل عشيقها فقتلا نجلها

شبانة: رعاية الطيران القطري للنادي الأهلي تجذب المستثمرين ودعم المتحدة للنادي انقلاب

الدولار يرتفع ويقترب من الـ20.. مفاجأة بشأن سعر الأخضر

ترشيحاتنا

هبة قطب: استخدام المنشطات الجنسية بدون وعي قد يؤدي للوفاة

الصحة: تحديث أجهزة سلامة الماء والغذاء في المعامل بقيمة 400 مليون جنيه

أبرزها الدقيق والتونة.. التموين: إضافة 5 سلع جديدة لـ قائمة سبتمبر

شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

آخرها الموت بالسرطان.. حالات وفاة يحصل صاحبها على أجر الشهادة

12 تخصصا.. الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أكلة في كل بيت سر جمال ميرفت أمين

موضة منتشرة بين الشباب تسبب السرطان.. احذر منها

كاش مايوه.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

أرخص وجبة إفطار.. أكلة شرقية مشبعة بـ 4 جنيهات

فيديو

بعد تصريحات شيرين عبدالوهاب.. فنانون عانوا من الاكتئاب/ فيديو جراف

الأهلي لم يحترمنا.. وكيل أعمال سواريش ينتفض ضد أنباء إقالته “فيديوجراف”

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ