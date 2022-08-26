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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سورة الأعراف كما لم تسمعها من قبل بصوت الشيخ أحمد أبو الوفا الصعيدي

صدى البلد

يواصل موقع صدى البلد الإخباري، نشر تلاوات خاصة للقارئ الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدي، نجل القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ضمن لقاءات دولة التلاوة التي يحرص صدى البلد على التعريف بها.

تلاوة سورة الأعراف 

وقدم الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدي خلال لقاءه بـ صدى البلد عدد من التلاوات القرآنية المباركة إلى جانب حوار ينشر لاحقاً عن رحلته في عالم التلاوة ، وأبرز المواقف التي تتعلق بحياة والده رحمه الله تعالى ، وكيف كان سبباً رئيساً في حبه للقرآن الكريم والحرص على تجويده.


رحلة كروان التلاوة أحمد أبو الوفا الصعيدي

يقول الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدي، عن نفسه: “أنا دكتور صيدلي، تخرجت من كلية الصيدلة، وقرأت القرآن الكريم على القارئ الشيخ نبيل أحمد علي محمد شيخ مقارئ السيدة سكينة، وبدأت قرأتي في الفرقة الثالثة من الصيدلة، وسلكت هذا الدرب محبة في القرآن الكريم أولاً، ثم الوالد ثانياً، والذي مثل لي زواية عديدة منها شخصية الصوت، وبدأت التعمق بهذه المدرسة وهذا الصوت”.

ويروي الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدي رحلته مع القرآن لـ صدى البلد قائلاً: "بدأت حب القراءة وكنت لا أستطيع المذاكرة دون سماع قراءة الشيخ، وكنت أدخل بحالة مزاجية، تعلقت بصوته ولم يطلب مني أن أقرأ، لكني وجدت نفسي أدندن القرآن، وأثناء دراستي بالفرقة الثالثة كان هناك مسجد جديد يفتتح وقرأت ما تيسر من آيات الذكر الحكيم فكانت مفاجأة لوالدي وللحضور".

 

الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في سطور

ولد الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي عام 1954 فى قرية كلح الجبل بمحافظة أسوان، وبدأ رحلته في حفظ القرآن فى سن الرابعة على يد والدته.

وأتم القارئ الراحل حفظ أجزاء كبيرة من القرآن على يد الشيخ محمد أبو العلا والشيخ كمال، وحصل على دبلوم المدارس التجارية عام 1972 قبل أن يحصل على معهد القراءات.

وانضم الشيخ الراحل للإذاعة عام 1992 وقرأ للمرة الأولى عبر الأثير عام 1995 من مسجد السيدة زينب، وصدر له أول شريط كاسيت عام 1983 وحقق نجاحا وانتشارا كبيرا وكانت تسجيلاته الأكثر مبيعا فى الصعيد.

سافر الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي خارج مصر للمرة الأولى لدولة هولندا وتبعتها زيارات لعشرات الدول، وله من الأبناء 5 أبناء “3 ذكور وابنتين”، وتوفي في 19 نوفمبر عام 2018 عن عمر ناهز 64 عاما، عقب عودته من إحياء ليلة بمسقط رأسه فى أسوان وعقب أدائه صلاة الفجر.

وورث عنه حب التلاوة ابنه الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدي الذي يعمل صيدلياً وقارئاً للقرآن الكريم.

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