عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أنقذت حياة 3 أشخاص وماتت.. قصة عروس توفيت صبيحة زواجها

عروس صينية تتبرع
عروس صينية تتبرع بأعضائها

انتشر في الزمن الحالي حالة من القسوة في القلوب، وطرق القتل الوحشية والغريبة إلا أنه في نفس الوقت مازالت هناك قلوب رحيمة، تحب مساعدة الأخرين بشكل دائم، حتى وهي على فراش الموت.

تمكنت عروس صينية من إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص لا تعرفهم، بمجرد أن فارقت الحياة، في اليوم التالي لزفافها، فمازالت عروس لم يمكن على زواجها إلا ساعات معدوده، لتنتقل إلى مثواها الأخير تاركة خلفها الكثير من الدعوات، بمنحها أسباب الحياة لثلاثة أشخاص أخرين.

دار الإفتاء: التبرع بالأعضاء مساعدة لإحياء نفس أخرى

احذر.. السجن وغرامة 50 ألفا عقوبة تحصيل أموال مقابل التبرع بالأعضاء البشرية

وفاة عروس تسبب في نجاة 3 أشخاص 

بعد أن مر ما يقرب من 24 ساعة فقط على زواج العروس الصينية تشانغ، من مقاطعة فوينغ في شنشي شمال غرب الصين، أُصيبت بنزيف في الدماغ، وعلى الفور نقلها زوجها إلى المستشفى في محاولات لإنقاذ حياتها إلا ان محاولته بائت بالفشل، ورحلت تشانغ عن عالمنا.

حالة من الحزن الشديد أصابت عائلة العروس الصينية تشانغ، وزوجها، إلا أنهم فكروا في التبرع بأعضائها للمحتاجين في المستشفى، وفقًا لرغبتها بذلك قبل رحيلها، فكانت تشارنغ دائمًا ما تحب مساعدة الغير، وتتمنى التبرع بأعضائها للمحتاجين في حال وفاتها.

توجهت الأسرة على الفور إلى منسقي المتطوعين في المستشفى، وقرووا التبرع باعضاء ابنتهم الغالية، ووقع الزوج على الأوراق المطلوبة، وسط حالة من التأثر الشديد منه ومن الاطباء والممرضات والمتطوعين الذين حضروا تلك اللحظة الصعبة.

اتمنى أن أواجه ظلالها بين الحشود في مكان ما 

ما ان تم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة وتمت إزالة الأعضاء من العروس الراحلة تشانغ من قبل فريق مكون من ستة اطباء، لإنقاذ حية ثلاثة أشخاص غرباء، شعر والد تشانغ بسعادة كبيرة وسط حزنه الشديد على فراق ابنته الغالية، قائلاً « بالتأكيد أشعر بسعادة غامرة، وإن كنت لا أزال حزينًا للغاية، ربما في يوم من الأايام سأواجه ظلالها بين الحشود في مكان ما في المدينة»

رأي دار الإفتاء في التبرع بالأعضاء

علق أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء،  في إحدى المداخلات التليفزيونية، على التبرع بالأعضاء بعد الوفاه قائلاً: « التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أمر جائز ولكن بشروط هي أن تكون الاوفاة محققة وليس وفاة إكلينيكية، ويجب ان يكون هناك موافقة سابقة من المتوفي بالتبرع بالأعضاء الخاصة به، والموافقة يجب أن تكون من الشخص المتبرع وبشكل قانوني وبكامل قواه العقلية».

واوضح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء أنه يمكن أن يتم التبرع بالأعضاء بموافقة الورثة الشرعيين، ولكن يجب أن يتم بدون مكسب أو مقابل مادي، حيث أن موافقة الأزهر حول التبرع بالأعضاء جاء بهدف الحفاظ على النفس وإفادة الآخرين، فهو بمثابة مساعدة لإحياء نفس أخرى.

وفاة عروس تسبب في نجاة 3 أشخاص الصين دار الإفتاء التبرع بالأعضاء نزيف في الدماغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

تطور مفاجئ.. فرمان فرنسي بتأجيل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

أنهى حياة زوجته وحملها على كتفه بالشارع.. اعرف حقيقية الفيديو المثير

رماها في النيل حية.. حكاية أب انتقم لشرفه من ابنته القاصر بعد يأسه من تأديبها

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022

حبس فنان شهير بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية .. ونقابة الممثلين: مش تبعنا

مستعد وجاهز.. إكرامي يفاجئ الجميع عن عودة رمضان صبحي للأهلي| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

جزيرة الوراق.. الإسكان: صرف تعويضات وسكن بديل للأهالي وتطوير 61 فدانا

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. وجبة من 3 أصناف

وردة ومحمد فؤاد ونجاة .. صلاح الشرنوبي يتصدر السوشيال ميديا بتصريحات نارية

ملحمة وطنية تكلفت 21 مليار جنيه.. ماذا تفعل الدولة بالطريق الدائري؟| صور

بعد صورة المايوه.. إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا| شاهد

الجونة يخطف فوزا صعبا على فيوتشر 2-1 في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا| شاهد

نفس الجمال .. أحدث ظهور لوالدة ياسمين الخطيب | شاهد

بعد شائعات الوفاة والمرض.. عادل إمام يظهر بصورة مفاجئة

احترس شرب القهوة يسبب السرطان فى هذه الحالة 

فيديو

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

4 ملايين جنيه .. تفاصيل رشوة جامعة دمنهور وتورط عميد كلية وآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ